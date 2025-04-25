Полузащитник Кевин Де Брюйне откажется выступить за "Манчестер Сити" на клубном Чемпионате Мира грядущим летом.

На прошлой неделе Де Брюйне признался, что это "Сити" отказался от продления его истекающего в конце июня контракта, что стало сюрпризом для Кевина.



По информации Daily Star, Де Брюйне испытывает злость на "Сити". Кевин считает, что он по-прежнему хорош для Премьер-Лиги, допуская переход в другой английский клуб.



Ситуация такова, что Де Брюйне обязан отправиться с "Сити" на клубный Чемпионат Мира в июне, и "горожане" даже готовы попросить специальное разрешение для ветерана продлить его контракт до окончания турнира 13 июля.



Однако Де Брюйне не хочет рисковать получением травмы, которая бы помешала ему перейти в другой клуб, поэтому Кевин планирует договориться, чтобы его карьера в "Сити" закончилась вместе с сезоном Премьер-Лиги.



Если Де Брюйне добьется своего, то выезд к "Фулхэму" 25 мая станет последним матчем 33-летнего бельгийца за "Сити".