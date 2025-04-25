Де Брюйне не собирается на клубный Чемпионат Мира
Полузащитник Кевин Де Брюйне откажется выступить за "Манчестер Сити" на клубном Чемпионате Мира грядущим летом.
На прошлой неделе Де Брюйне признался, что это "Сити" отказался от продления его истекающего в конце июня контракта, что стало сюрпризом для Кевина.
По информации Daily Star, Де Брюйне испытывает злость на "Сити". Кевин считает, что он по-прежнему хорош для Премьер-Лиги, допуская переход в другой английский клуб.
Ситуация такова, что Де Брюйне обязан отправиться с "Сити" на клубный Чемпионат Мира в июне, и "горожане" даже готовы попросить специальное разрешение для ветерана продлить его контракт до окончания турнира 13 июля.
Однако Де Брюйне не хочет рисковать получением травмы, которая бы помешала ему перейти в другой клуб, поэтому Кевин планирует договориться, чтобы его карьера в "Сити" закончилась вместе с сезоном Премьер-Лиги.
Если Де Брюйне добьется своего, то выезд к "Фулхэму" 25 мая станет последним матчем 33-летнего бельгийца за "Сити".
25.04.2025 07:00
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