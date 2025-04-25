Гиггз: "Рэшфорду и МЮ будет лучше расстаться"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Райан Гиггз считает, что "красным дьяволам" нужно разорвать отношения с нападающим Маркусом Рэшфордом грядущим летом.

Вторую половину этого сезона Рэшфорд с успехом проводит в аренде за "Астон Виллу", которой принадлежит опция выкупа Маркуса за 40 миллионов фунтов.



Однако огромная зарплата Рэшфорда ставит под вопрос его постоянный трансфер в "Виллу", особенно если бирмингемцы не попадет в Лигу Чемпионов.



Некоторые болельщики "Юнайтед" считают, что Рэшфорд заслуживает второй шанс в родном клубе, однако у Гиггза другое мнение на этот счет.



"Я не думаю, что он выглядел счастливым в "Юнайтед". Думаю, сейчас он выглядит гораздо счастливее. И это печально, потому что я рассматривал его частью команды надолго, когда мы устраивали его дебют".



"Помню, я приходил на тренировки резервной команды, просто чтобы понаблюдать за ним. Однажды был спарринг-матч, на котором присутствовали мы с Луи (Ван Галем), который толком его не знал".



"Мы немного знали о нем, но внезапно он стал забивать гол за голом. Луи подошел и сказал, что отныне он тренируется с нами. Такой эффект он произвел".



"Как и любой молодой игрок, он просто играл со свободой. Но он перестал так выглядеть. Думаю, для Маркуса и "Юнайтед" будет лучше расстаться. Он стал бы великолепным игроком для кого-нибудь, но я не знаю, кого", — цитирует Гиггза Daily Mail.