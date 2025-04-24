"Ньюкасл" заинтересован в Делапе

"Ньюкасл" заинтересован в приобретении нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа грядущим летом.

По информации The Telegraph, скауты "Ньюкасла" следят за Делапом со времен, когда Лиам занимался в академии "Манчестер Сити".



Особенность контракта Делапа такова, что после подтвержденного вылета "Ипсвича" из Премьер-Лиги Лиам доступен для трансфера за 30 миллионов фунтов, и в "Ньюкасле" считают это хорошей ценой за игрока, забившего 12 голов в высшем дивизионе.



На "Сент-Джеймс Парк" 22-летний англичанин мог бы заменить 33-летнего Каллума Уилсона, чей контракт истекает в конце сезона.



Источник добавляет, что Делап рассмотрел бы вариант с переходом в "Ньюкасл", особенно в случае попадания "сорок" в Лигу Чемпионов, хотя у Лиама хватает других возможностей, включая "Челси" и "Манчестер Юнайтед".