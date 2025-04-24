Ван дер Сар: "Дайте Онана время"

Андре Онана Легенда "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар выразил свою поддержку голкиперу "красных дьяволов" Андре Онана.

Онана выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Интера" летом 2023, и второй английский сезон получается для Андре не менее тяжелым, чем дебютный.

И хотя в прессе ходят слухи о готовности "Юнайтед" продать Онана, Ван дер Сар уверен, что в следующем сезоне 29-летний камерунец проявит себя голкипером топ-уровня.

"Андре провел у нас в "Аяксе" четыре или пять лет, он проделал потрясающую работу, прибыв к нам молодым парнем из "Барселоны".

"Он играл очень, очень хорошо, заслужив отличный трансфер в "Интер". Он сыграл в финале Лиги Чемпионов, перешел в "Манчестер Юнайтед", и иногда бывает непросто приезжать в другую лигу, с другим стилем футбола".

"Но я знаю его мастерство, я тренировался с ним, я наблюдал за ним. Он также силен духом, поэтому дайте ему уверенность, дайте ему время, и я уверен, в следующем сезоне у них будет голкипер самого, самого высокого уровня по меркам Премьер-Лиги в лице Андре Онана", — цитирует Ван дер Сара talkSPORT.


Метки Ван дер Сар, Манчестер Юнайтед, Онана

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2025 22:00

Количество просмотров Просмотров: 89



Поиск: