Ван дер Сар: "Дайте Онана время"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Эдвин Ван дер Сар выразил свою поддержку голкиперу "красных дьяволов" Андре Онана.

Онана выступает за "Юнайтед" после своего перехода из "Интера" летом 2023, и второй английский сезон получается для Андре не менее тяжелым, чем дебютный.



И хотя в прессе ходят слухи о готовности "Юнайтед" продать Онана, Ван дер Сар уверен, что в следующем сезоне 29-летний камерунец проявит себя голкипером топ-уровня.



"Андре провел у нас в "Аяксе" четыре или пять лет, он проделал потрясающую работу, прибыв к нам молодым парнем из "Барселоны".



"Он играл очень, очень хорошо, заслужив отличный трансфер в "Интер". Он сыграл в финале Лиги Чемпионов, перешел в "Манчестер Юнайтед", и иногда бывает непросто приезжать в другую лигу, с другим стилем футбола".



"Но я знаю его мастерство, я тренировался с ним, я наблюдал за ним. Он также силен духом, поэтому дайте ему уверенность, дайте ему время, и я уверен, в следующем сезоне у них будет голкипер самого, самого высокого уровня по меркам Премьер-Лиги в лице Андре Онана", — цитирует Ван дер Сара talkSPORT.