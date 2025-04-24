Клубы Премьер-Лиги и Серии А интересуются Хадсон-Одои
Клубы Премьер-Лиги и Серии А проявляют интерес к вингеру "Ноттингем Форест" Каллуму Хадсон-Одои.
Хадсон-Одои выступает за "Форест" после своего перехода из "Челси" в сентябре 2023, однако сейчас у Каллума остается только один год по контракту.
По информации Sky Sports, "Форест" уже ведет переговоры с представителями Хадсон-Одои о новой сделке, но все еще возможен сценарий, при котором "лесники" продадут Каллума летом.
24-летний англичанин вызывает интерес со стороны "Ромы", "Наполи", а также двух неназванных клубов Премьер-Лиги.
В данный момент Хадсон-Одои сосредоточен на успешном завершении сезона, однако Каллум не закрывает дверь ни перед кем.
24.04.2025 21:00
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