Клубы Премьер-Лиги и Серии А интересуются Хадсон-Одои

Каллум Хадсон-Одои Клубы Премьер-Лиги и Серии А проявляют интерес к вингеру "Ноттингем Форест" Каллуму Хадсон-Одои.

Хадсон-Одои выступает за "Форест" после своего перехода из "Челси" в сентябре 2023, однако сейчас у Каллума остается только один год по контракту.

По информации Sky Sports, "Форест" уже ведет переговоры с представителями Хадсон-Одои о новой сделке, но все еще возможен сценарий, при котором "лесники" продадут Каллума летом.

24-летний англичанин вызывает интерес со стороны "Ромы", "Наполи", а также двух неназванных клубов Премьер-Лиги.

В данный момент Хадсон-Одои сосредоточен на успешном завершении сезона, однако Каллум не закрывает дверь ни перед кем.


Метки Ноттингем Форест, Хадсон-Одои

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2025 21:00

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  1. gidro-met 24.04.2025 21:21 # gidro-met
    Там из темных - в местной столовке делают коренастиков

    (ответить)

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