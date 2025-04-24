Кунья решительно настроен перейти в "Юнайтед"
Нападающий "Вулверхэмптон" Матеус Кунья решительно настроен перейти в "Манчестер Юнайтед", несмотря на интерес ряда других клубов.
В январе Кунья заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт, который предусматривает отступные в 62.5 млн. фунтов, и сразу несколько клубов готовы активировать этот пункт грядущим летом.
Однако talkSPORT стало известно, что Кунья отчаянно хочет перейти в "Юнайтед", чей главный тренер Рубен Аморим видит Матеуса одной из двух "десяток" в своей игровой схеме.
Предполагается, что "Юнайтед" уже ведет переговоры с представителями Куньи, и процесс продвигается в позитивном ключе.
В этом сезоне 25-летний бразилец забил 16 голов за "волков", включая 14 в рамках Премьер-Лиги.
24.04.2025 20:00
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