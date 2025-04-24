Кунья решительно настроен перейти в "Юнайтед"

Нападающий "Вулверхэмптон" Матеус Кунья решительно настроен перейти в "Манчестер Юнайтед", несмотря на интерес ряда других клубов.

В январе Кунья заключил с "Вулверхэмптоном" новый контракт, который предусматривает отступные в 62.5 млн. фунтов, и сразу несколько клубов готовы активировать этот пункт грядущим летом.



Однако talkSPORT стало известно, что Кунья отчаянно хочет перейти в "Юнайтед", чей главный тренер Рубен Аморим видит Матеуса одной из двух "десяток" в своей игровой схеме.



Предполагается, что "Юнайтед" уже ведет переговоры с представителями Куньи, и процесс продвигается в позитивном ключе.



В этом сезоне 25-летний бразилец забил 16 голов за "волков", включая 14 в рамках Премьер-Лиги.