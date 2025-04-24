"Астон Вилла" анонсировала расширение "Вилла Парк"

Вилла Парк "Астон Вилла" объявила, что увеличит вместимость своего стадиона "Вилла Парк" за пределы 50,000 зрителей.

В данный момент "Вилла Парк" вмещает 42,918 зрителей, что уже не удовлетворяет существующий спрос и не соответствует многим другим клубам Премьер-Лиги, расширившим свои стадионы или построившим новые.

Исправить это бирмингемский клуб собирается с помощью реконструкции Северной трибуны, которая находится за воротам.

После реконструкции, завершить которую "Вилла" планирует во второй половине 2027 года, вместимость Северной трибуны вырастет примерно с 5,000 до 12,000 зрителей.

"Вилла" планирует осуществить работы таким образом, чтобы в процессе избежать закрытия Северной трибуны, даже частичного.


Метки Астон Вилла, Вилла Парк, стадионы

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2025 19:00

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  1. gary47 24.04.2025 20:22 # gary47
    Круто!

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  2. gidro-met 24.04.2025 19:03 # gidro-met
    Молодцы ! И даже без потери времени на реконструкцию - все постепенно в процессе по частям

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