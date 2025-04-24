"Астон Вилла" анонсировала расширение "Вилла Парк"

"Астон Вилла" объявила, что увеличит вместимость своего стадиона "Вилла Парк" за пределы 50,000 зрителей.

В данный момент "Вилла Парк" вмещает 42,918 зрителей, что уже не удовлетворяет существующий спрос и не соответствует многим другим клубам Премьер-Лиги, расширившим свои стадионы или построившим новые.



Исправить это бирмингемский клуб собирается с помощью реконструкции Северной трибуны, которая находится за воротам.



После реконструкции, завершить которую "Вилла" планирует во второй половине 2027 года, вместимость Северной трибуны вырастет примерно с 5,000 до 12,000 зрителей.



"Вилла" планирует осуществить работы таким образом, чтобы в процессе избежать закрытия Северной трибуны, даже частичного.