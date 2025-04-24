"Арсенал" уверен в покупке Субименди

"Арсенал" находится в завершающей стадии переговоров о приобретении полузащитника испанского "Реал Сосьедад" Мартина Субименди.

На днях в испанской прессе вновь вспыхнули слухи о том, что "Реал" вступит в борьбу за Субименди, к чему Королевский клуб подталкивает разочаровывающий вылет из Лиги Чемпионов.



Однако ESPN стало известно от своих источников, "Арсенал" по-прежнему уверен в приобретении Субимени, несмотря на интерес со стороны "Реала" и "Ливерпуля", который не смог заполучить Мартина прошлым летом.



Уверенности "Арсеналу" придает тот факт, что переговоры с Субименди находятся в финальной стадии, и новый спортивный директор "канониров" Андреа Берта должен завершить начатое.



"Арсенал" собирается выплатить за Субименди 60 миллионов евро (51 млн. фунтов), что прописаны в контракте 26-летнего игрока сборной Испании с "Реал Сосьедад" в качестве отступных.



Главный тренер "Арсенала" Микель Артета является большим поклонником Субименди и готов сделать своего соотечественника ключевым игроком в полузащите.



Субименди помог бы "Арсеналу" восполнить потерю Жоржиньо, чей контракт истекает в конце сезона. В аналогичной ситуации находится Томас Партей, но тому "канониры" готовы предложить новую сделку.