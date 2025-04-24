Эдди Хау вернулся к работе после болезни

Эдди Хау Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау вернулся к работе после перенесенной болезни.

Напомним, Хау пропустил матчи Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас" и "Астон Виллы". В этих играх обязанности Эдди исполнял его ассистент Джейсон Тиндалл.

Сам же Хау провел некоторое время в больнице, куда его госпитализировали 11 апреля с пневмонией.

Ходили слухи, что Хау может пропустить остаток сезона, однако сегодня "Ньюкасл" объявил, что Эдди уже выздоровел и приступил к работе на тренировочной базе клуба.

Ожидается, что Хау сможет занять свое привычное место на бровке "Сент-Джеймс Парк", куда в ближайшую субботу пожалует "Ипсвич".


Метки Ньюкасл, тренеры, Хау

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2025 17:00

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