Эдди Хау вернулся к работе после болезни

Главный тренер "Ньюкасла" Эдди Хау вернулся к работе после перенесенной болезни.

Напомним, Хау пропустил матчи Премьер-Лиги против "Манчестер Юнайтед", "Кристал Пэлас" и "Астон Виллы". В этих играх обязанности Эдди исполнял его ассистент Джейсон Тиндалл.



Сам же Хау провел некоторое время в больнице, куда его госпитализировали 11 апреля с пневмонией.



Ходили слухи, что Хау может пропустить остаток сезона, однако сегодня "Ньюкасл" объявил, что Эдди уже выздоровел и приступил к работе на тренировочной базе клуба.



Ожидается, что Хау сможет занять свое привычное место на бровке "Сент-Джеймс Парк", куда в ближайшую субботу пожалует "Ипсвич".