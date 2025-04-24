Варди покинет "Лестер" в конце сезона

Капитан "Лестера" Джейми Варди объявил, что покинет клуб в конце этого сезона.

Варди выступает за "Лестер" с 2012 года и является лучшим бомбардиром "лис" всех времен в Премьер-Лиге — 143 гола.



Если учитывать все соревнования, английский нападающий забил 198 голов за "Лестер" в 498 матчах.



В сезоне 2015/16 Варди помог "Лестеру" сенсационным образом выиграть Премьер-Лигу. То был первый титул высшего дивизиона в истории клуба с "Кинг Пауэр".



Также вместе с "Лестером" Варди завоевал Кубок Англии, одолев "Челси" в финале на "Уэмбли" в 2021 году (1:0).



В этом сезоне Премьер-Лиги Варди забил семь голов и отдал три результативные передачи, чего оказалось недостаточно, чтобы "Лестер" избежал вылета.



Теперь "Лестер" возвращается в Чемпионшип, а 38-летний Варди будет искать себе новый клуб.



"Это не завершение карьеры. Я хочу продолжать играть и делать то, чем я наслаждаюсь больше всего: забивать голы. Может быть мне и 38, но у меня по-прежнему есть желание и амбиции, чтобы достичь гораздо большего", — сообщил Варди.



