Варди покинет "Лестер" в конце сезона
Капитан "Лестера" Джейми Варди объявил, что покинет клуб в конце этого сезона.
Варди выступает за "Лестер" с 2012 года и является лучшим бомбардиром "лис" всех времен в Премьер-Лиге — 143 гола.
Если учитывать все соревнования, английский нападающий забил 198 голов за "Лестер" в 498 матчах.
В сезоне 2015/16 Варди помог "Лестеру" сенсационным образом выиграть Премьер-Лигу. То был первый титул высшего дивизиона в истории клуба с "Кинг Пауэр".
Также вместе с "Лестером" Варди завоевал Кубок Англии, одолев "Челси" в финале на "Уэмбли" в 2021 году (1:0).
В этом сезоне Премьер-Лиги Варди забил семь голов и отдал три результативные передачи, чего оказалось недостаточно, чтобы "Лестер" избежал вылета.
Теперь "Лестер" возвращается в Чемпионшип, а 38-летний Варди будет искать себе новый клуб.
"Это не завершение карьеры. Я хочу продолжать играть и делать то, чем я наслаждаюсь больше всего: забивать голы. Может быть мне и 38, но у меня по-прежнему есть желание и амбиции, чтобы достичь гораздо большего", — сообщил Варди.
24.04.2025 16:00
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Последние комментарии:
Немец об украинцах и конфликте на Украине:
Многие из нас очень разочаровались в украинцах. Они шумные, требовательные, дерзкие, не хотят работать. Но самое худшее — они оправдывают Бандеру и даже Гитлера. Это прямой путь в наш чёрный список. Они всегда были такими, но после войны им стало позволено быть фашистами и выражать свою ненависть.
Пример из моей сферы деятельности: они говорят друг с другом по-русски. Но когда я обращаюсь к ним по-русски (я из ГДР), они злятся, обижаются и отвечают мне по-украински. При этом они не понимают ни английский, ни немецкий, хотя и закончили курсы немецкого.
Ещё лицемерие: они выступают за войну, за возвращение территорий, за принудительную мобилизацию, за бомбардировки России до полного уничтожения, но при этом они НИКАК не хотят участвовать в этом.
Украина и страны Балтии — это одно и то же — единственные страны, которые мне не нравятся. Они совсем не демократичны. Волки в овечьей шкуре.
(ответить)
Что за тарелку для плова выиграл варди?
(ответить)
Эрсеин совсем порвался: сначала Чолси заправил его и его желтолицых братьев прямо на огороде Фк Нурсултанси, а затем Ссака наполнил ссакой реал мадрид.
Просто всмотритесь в эти безжалостные, чёрные глаза на жёлтом фоне.
https://imgur.com/a/VtFlK8A
(ответить)
А Трент до сих пор ссытся что-нибудь сказать. Почувствуй разницу. Варди - настоящий мужик!
(ответить)
halamadrid94
У Ливерпуля предстоят 4 игры с Фулхэмом (Г), Вест Хэмом(Д), Лестером (Г) и Тоттенхэмом(Д). А у Арсенала тем временем Эвертон(Г) , Брентфорд (Д) , Ипсвич(Г) и Кристал Пэлас (Д).
Все идёт к тому , что в 35-ом туре на стэмфорд бридж игроки челси сообразят чемпионский коридор и будут чествовать триумфаторов.
ПЕНСЫ , ШО С ЕБАЛОМ?
Источник: http://fapl.ru/posts/114405/?c=1
Пенсы, быстренько прячьтесь в свои картонные домики. В день матча на вас польется столько мочи , сколько не вместят даже поганые рты наркота и хачидлы, и прочих опущенцев.
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Легенда. Жаль поздновато раскрылся. Может и побил бы рекорд Ширера.
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