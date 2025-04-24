Нкунку, вероятно, покинет "Челси" летом

Нападающий Кристофер Нкунку с высокой вероятностью покинет "Челси" грядущим летом.

Нкунку неожиданно не попал в заявку "Челси" на матч Премьер-Лиги против "Фулхэма" в минувшее воскресенье, что главный тренер "синих" Энцо Мареска объяснил "техническим решением".



За три дня до этого Нкунку целиком сыграл матч Лиги Конференций против "Легии", совершенно себя не проявив.



Эти два матча характеризуют весь сезон Нкунку, который получает игровую практику преимущественно в Лиге Конференций, а в Премьер-Лиге зачастую даже не имеет шанса проявить себя.



Как сообщает The Times, "Челси" пока не принял решение насчет будущего Нкунку, но продажа Кристофер выглядит вероятной, да и сам игрок уже изучает имеющиеся у него варианты.



В 2023 году "Челси" приобрел Нкунку у "РБ Лейпциг" за 58 миллионов фунтов, и очевидно, "синим" едва ли удастся вернуть свои инвестиции в игрока сборной Франции.