"Аль-Наср" готов предложить 85 млн. фунтов за Кудуса

Саудовский "Аль-Наср" готов предложить 100 миллионов евро (85 млн. фунтов) за атакующего полузащитника "Вест Хэма" Мохаммеда Кудуса.

Лишь накануне появилась информация, что "Вест Хэм" перестал считать Кудуса незаменимым игроком после затяжного спада в этом сезоне и теперь открыт к продаже Мохаммеда грядущим летом.



Журналист Бен Джейкобс утверждает, что этим готов воспользоваться "Аль-Наср", который сделал запрос насчет 24-летнего игрока сборной Ганы еще в январе, когда не смог заполучить Каору Митому из "Брайтона".



Нюанс в том, что упомянутая сумма в 85 млн. фунтов прописана в контракте Кудуса с "Вест Хэмом" в качестве отступных только для клубов Премьер-Лиги.



Для клубов из Саудовской Аравии планка установлена значительно выше — 120 млн. фунтов.



Тем не менее, "Аль-Наср" уверен, что сможет договориться с "Вест Хэмом", и хотел бы заключить сделку в специальное летнее трансферное окно с 1 по 10 июня, перед клубным Чемпионатом Мира. Вопрос лишь в том, насколько самому Кудусу интересна саудовская лига.