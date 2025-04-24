Каррагер ожидает интереса к Матета летом

Экс-защитник "Ливерпуля" Джейми Каррагер ожидает, что серьезные клубы будут интересоваться нападающим "Кристал Пэлас" Жан-Филлиппом Матета грядущим летом.

Учитывая близость полуфинала Кубка Англии, главный тренер "Пэлас" Оливер Гласнер дал передышку Матета в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне вечером.



Но даже появившись на замену на заключительные 10 минут, Матета успел подтвердить свой класс и забить зрелищный гол, который избавил "орлов" от поражения.



После ничьей 2:2 на "Эмирейтс" Каррагер похвалил Матета и допустил уход 27-летнего француза на повышение.



"Он действительно хороший игрок. Думаю, к нему будет интерес со стороны других клубов, и мне не нравится это говорить, потому что болельщики "Кристал Пэлас", понятное дело, будут расстроены этим".



"Но это было великолепное завершение, и вот уже пару сезонов он неудержим и проявляет себя настоящим бомбардиром".



"Ты смотришь на него и думаешь, что он может перейти на следующий уровень — возможно, не в команду, которая сражается за победу в лиге, но в команду, которая сражается за попадание в зону Лиги Чемпионов. Я бы сказал, что "Кристал Пэлас" уровнем ниже этого, они являются типичным середняком".



"Думаю, он великолепен, мне он действительно нравится, и он действительно хороший игрок", — сообщил Каррагер Sky Sports.