Осимхен отправится в Саудовскую Аравию, а не в Премьер-Лигу

Нападающий турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхен едва ли приедет в Премьер-Лигу грядущим летом.

На протяжении всего этого сезона Осимхена сватают в "Челси", а на днях появилась информация, что Виктор стал целью номер один среди нападающих для "Манчестер Юнайтед".



Однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что Саудовская Аравия является наиболее вероятным направлением для 26-летнего нигерийца, который по-прежнему принадлежит "Наполи".



У Осимхена есть несколько вариантов в Саудовской Аравии, включая "Аль-Хиляль", который готов потратить на Виктора бюджет, ранее зарезервированный под продлившего свой контракт с "Ливерпулем" Мохамеда Салаха.



"Аль-Хиляль" готов платить Осимхену 1 миллион долларов (754,000 фунтов) в неделю, что оставляет "Челси" и "Юнайтед" далеко позади.