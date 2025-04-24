Осимхен отправится в Саудовскую Аравию, а не в Премьер-Лигу
Нападающий турецкого "Галатасарая" Виктор Осимхен едва ли приедет в Премьер-Лигу грядущим летом.
На протяжении всего этого сезона Осимхена сватают в "Челси", а на днях появилась информация, что Виктор стал целью номер один среди нападающих для "Манчестер Юнайтед".
Однако журналист Бен Джейкобс утверждает, что Саудовская Аравия является наиболее вероятным направлением для 26-летнего нигерийца, который по-прежнему принадлежит "Наполи".
У Осимхена есть несколько вариантов в Саудовской Аравии, включая "Аль-Хиляль", который готов потратить на Виктора бюджет, ранее зарезервированный под продлившего свой контракт с "Ливерпулем" Мохамеда Салаха.
"Аль-Хиляль" готов платить Осимхену 1 миллион долларов (754,000 фунтов) в неделю, что оставляет "Челси" и "Юнайтед" далеко позади.
24.04.2025 12:00
Просмотров: 118
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Туда и место этому клоуну.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий