Эдерсон ищет себе новый клуб

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон изучает варианты по смене клуба грядущим летом.

С недавних пор интересы Эдерсона представляет легенда бразильского футбола Жулио Сезар, и Sky Sport Germany может подтвердить, что первый номер "Сити" вместе со своим новым агентом бороздят трансферный рынок в поисках привлекательных возможностей.



Предпочтительным направлением для 31-летнего Эдерсона называется Саудовская Аравия, интерес откуда к голкиперу сборной Бразилии существовал еще прошлым летом.



На "Этихад" осведомлены о намерениях Эдерсона, от контракта которого остается один полный год, поэтому "Сити" уже подыскивает себе нового голкипера.



Одним из ведущих кандидатов "Сити" на замену Эдерсона является Диогу Кошта из "Порту", причем переговоры по 25-летнему португальцу уже стартовали.