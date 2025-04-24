Джеймс Макати стал целью для "Форест"

Полузащитник "Манчестер Сити" Джеймс Макати стал трансферной целью для "Ноттингем Форест".

В данный момент "Сити" находится в поисках преемника для покидающего клуб Кевина Де Брюйне, и на радаре у "горожан" находятся Флориан Вирц из "Байера" и Морган Гиббс-Уайт из "Форест".



Ранее пресса уже сообщала об интересе "Байера" к Макати, однако The Telegraph утверждает, что "Форест" тоже хочет Джеймса.



В этом сезоне Макати не имеет регулярной игровой практики, вдобавок от его контракта с "Сити" остается всего один год, поэтому продажа 22-летнего англичанина выглядит более чем вероятной.



"Форест" значительно укрепит свои шансы заполучить Макати, если попадет в Лигу Чемпионов на следующий сезон. Помимо упомянутого "Байера", за Джеймсом также следят "Манчестер Юнайтед", "Ньюкасл" и "Милан".