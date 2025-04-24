Абрамович впервые выскажется насчет продажи "Челси"

Роман Абрамович Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович впервые выскажется насчет вынужденной продажи клуба со "Стэмфорд Бридж".

В 2022 году, оказавшись под санкциями Великобритании и Евросоюза, Абрамович был вынужден продать "Челси" Тодду Бели и партнерам за 2.5 млрд. фунтов.

Санкции в отношении Абрамовича были введены после того, как между Россией и Украиной начался полномасштабный вооруженный конфликт, а британцы и европейцы без суда и следствия сочли Романа причастным к этому лицом.

Указанные 2.5 млрд. фунтов были обещаны жертвам военных действий в Украине, однако до сих пор удерживаются британцами на замороженным банковском счету.

Абрамович владел "Челси" с 2002 года, крайне редко давая интервью и делая публичные заявления, особенно на фоне нынешних хозяев клуба со "Стэмфорд Бридж".

Однако для новой книги Ника Пуревала "Под санкциями" ("Sanctioned") Абрамович сделал исключение, дав серию интервью в Абу-Даби и Дубае насчет владения и продажи "Челси".

Как сообщает BBC, в свет книга Пуревала выходит грядущим летом.


Метки Абрамович, Челси

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2025 09:00

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  1. hammersmith 24.04.2025 10:00 # hammersmith
    Абрамович впервые высказался насчет продажи "чушканси"

    "да я того рот пенсов ебал" - заявил Абрамович.

    Источник: http://fapl.ru/posts/114409/

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  2. g3ndalf 24.04.2025 09:54 # g3ndalf
    Рома, прости, мы все проебали

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