Абрамович впервые выскажется насчет продажи "Челси"

Бывший владелец "Челси" Роман Абрамович впервые выскажется насчет вынужденной продажи клуба со "Стэмфорд Бридж".

В 2022 году, оказавшись под санкциями Великобритании и Евросоюза, Абрамович был вынужден продать "Челси" Тодду Бели и партнерам за 2.5 млрд. фунтов.



Санкции в отношении Абрамовича были введены после того, как между Россией и Украиной начался полномасштабный вооруженный конфликт, а британцы и европейцы без суда и следствия сочли Романа причастным к этому лицом.



Указанные 2.5 млрд. фунтов были обещаны жертвам военных действий в Украине, однако до сих пор удерживаются британцами на замороженным банковском счету.



Абрамович владел "Челси" с 2002 года, крайне редко давая интервью и делая публичные заявления, особенно на фоне нынешних хозяев клуба со "Стэмфорд Бридж".



Однако для новой книги Ника Пуревала "Под санкциями" ("Sanctioned") Абрамович сделал исключение, дав серию интервью в Абу-Даби и Дубае насчет владения и продажи "Челси".



Как сообщает BBC, в свет книга Пуревала выходит грядущим летом.