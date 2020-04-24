Нунеш: "Попадание в Лигу Чемпионов — наш трофей"

Полузащитник "Манчестер Сити" Матеуш Нунеш заявил, что попадание в Лигу Чемпионов будет подобно трофею для его команды в этом сезоне.

Гол Нунеша в компенсированное время матча против "Астон Виллы" во вторник вечером позволил "Сити" вырвать победу 2:1 и подняться на третье место в Премьер-Лиге.



"Сити" стал еще ближе к тому, чтобы застолбить за собой место в топ-5, и Нунеш призывает партнеров по команде стремиться к этой цели как к трофею.



"Квалифицироваться в Лигу Чемпионов — это наш трофей Премьер-Лиги, и я говорю это серьезно. Думаю, это была победа огромной важности для нас в плане всего".



"Думаю, мы не можем описать, насколько невероятно будет попасть в Лигу Чемпионов, потому что теперь мы уже не можем побороться за трофей Премьер-Лиги. Так что в этом наша основная цель".



"Конечно, попадание в Лигу Чемпионов и завоевание Кубка Англии не сделают этот сезон успешным. Мы знаем это".



"Стандарты этого клуба гораздо выше. Мы знаем, что не дотянули до стандартов, которые хотят в этом клубе".



"Но такова наша реальность сейчас, и нам нужно признать это. И нам просто нужно сражаться, словно это Лига Чемпионов, словно это трофей Премьер-Лиги".



"Каждый матч сейчас очень важен для нас. В концовке сезона нет простых матчей".



"Этот матч был чистым примером того, насколько сложными могут быть матчи, а "Ноттингем" особенно удивительным образом проводит этот сезон, и мы должны быть готовы к этому", — цитирует Нунеш The Independent.