Артета: "Мы уронили свои стандарты сегодня"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета чувствует, что близость первого полуфинального матча Лиги Чемпионов против ПСЖ помешала его команде настроиться должным образом на "Кристал Пэлас".
Накануне вечером "Арсенал" сыграл с "Пэлас" только вничью 2:2, решающий гол пропустив на 83-й минуте после грубой ошибки Вильяма Салиба.
Артета расстроен результатом и показанной игрой, предполагая, что его подопечные слишком рано начали думать о ПСЖ.
"Мы уронили свои стандарты сегодня, а "Кристал Пэлас" заслуживает похвалы. Нам не удавалось поддерживать стабильность в своей игре".
"Мы теряли мяч в простых ситуациях, и мы опаздывали во всем, что делали. Я расстроен".
"Мы разговаривали о том, что нам нельзя позволить своему фокусу быть где-либо еще. У нас достаточно времени на подготовку к ПСЖ, но сегодня мы не заявили достаточно прав, чтобы выиграть матч".
"Я расстроен результатом и игрой. Думаю, мы так и не обрели стабильность во многих вещах, чтобы доминировать в игре", — цитирует Артету Evening Standard.
24.04.2025 07:00
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Норм катали в принципе, процентов на 70-80 от возможностей. Нахуя рвать жопу, если тут все решено. Чолсе88 подтвердит.
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Еще с поражения от ВХЮ команда играет, как будто сезон закончен
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