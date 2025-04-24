"Арсенал" и Партей обсуждают новый контракт

"Арсенал" начал переговоры со своим полузащитником Томасом Партеем о новом контракте.

Действующий контракт Партея истекает в конце сезона, и уже с января 31-летний ганец может свободно общаться с зарубежными клубами.



И если раньше у "Арсенала" были мысли отпустить Партея, который получает высокую зарплату и был склонен к травмам, то в этом сезоне Томас совершенно не выглядит обузой — наоборот.



В этом сезоне Партей является ключевым игроком "Арсенала", сыграв 45 матчей во всех соревнованиях. Дисквалификация Томаса на первую полуфинальную встречу Лиги Чемпионов с ПСЖ кажется большой проблемой для "канониров".



По информации The Athletic, "Арсенал" хочет сохранить Партея и уже начал переговоры о новой сделке на два года. Сам Томас счастлив в клубе, а его семья наслаждается жизнью в Лондоне.



Ключом к продлению сотрудничества с Партеем может стать новый спортивный директор "Арсенала" Андреа Берта, который состоит в отличных отношениях с Томасом благодаря совместной работе в "Атлетико".



В 2020 году именно Берта отпустил Партея из "Атлетико" в "Арсенал" за 45 миллионов фунтов.