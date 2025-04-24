"Арсенал" и "Пэлас" сыграли вничью
"Кристал Пэлас" не смог досрочно принести "Ливерпулю" титул Премьер-Лиги, но хотя бы лишил "Арсенал" победы благодаря роскошному голу Жан-Филиппа Матета в концовке — 2:2.
Несмотря на возникшие в предыдущем матче проблемы со здоровьем, Букайо Сака был назван среди запасных "канониров", но Бен Уайт и Микель Мерино даже не попали в заявку.
Наставник "орлов" Оливер Гласнер решил поберечь Исмаилу Сарра и Жан-Филиппа Матета в преддверии полуфинала Кубка Англии, оставив обоих игроков в запасе.
Хозяевам "Эмирейтс" потребовалось менее трех минут, чтобы открыть счет. Мартин Эдегор навесил со штрафного, а Якуб Кивер без сопротивления пробил головой — 1:0.
Гости ничуть не расстроились, а принялись играть в очень задорный футбол и после нескольких совершенных подходов к воротам Давида Райи сравняли счет. На 27-й минуте Адам Уортон подал угловой к границе штрафной, а там Эберечи Эзе пробил в касание с отскоками от газона и штанги — 1:1.
У "Арсенала" практически не было опасных моментов после быстрого гола Кивера, но на 42-й минуте Леандро Троссард получил мяч на границе штрафной, заложил финт и пробил с рикошетом — 2:1.
Во втором тайме "Пэлас" перестал показывать зубы. "Канониры" чувствовали себя очень комфортно, время от времени создавая неплохие моменты. Например, Габриэль Мартинелли даже забил, но его гол был отменен VAR, а удар вышедшего со скамейки Сака был отражен голкипером.
"Орлов" было не видно и не слышно, но на 83-й минуте Вильям Салиба просто подарил мяч Матета, а тот технично подсек снаряд перед Райей — 2:2.
Заключительные минуты получились немного сумбурными, но забить больше никто уже не смог.
"Пэлас" остановился в одном голе, чтобы досрочно устроить вечеринку "Ливерпулю", однако "орлы" едва ли могли рассчитывать на победу со столь невзрачной игрой, как во втором тайме.
"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
24.04.2025 00:00
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Последние комментарии:
спускаю на какаха
23.04.2025 21:38 #
halamadrid94
Судя по составам лондонского дерби ожидается ебалочка орлят. Гласнер намудрил. Если канониры не положат хотя бы трешку , то это будет провал.
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23.04.2025 21:59 # удалить
narcot
обоссанный хуляпедрид94 опять вылез со своими обоссанными прогнозами. готовьтесь поливать какаха после матича
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(ответить)
Просто обязаны ебать тоттеншит на Энфилде.
(ответить)
Две дички залетело, бывает
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Это дерби как никак )
Только Челси последние 2 своих дерби выиграл
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Надо проверить на договрняк пидралей. Слишком уж явно пропустили красивые голясы.
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Коридорси, приветульси!
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Игра была равна, играли два гавна
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ЛИДЕРПУЛЬ
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