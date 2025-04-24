"Арсенал" и "Пэлас" сыграли вничью

"Кристал Пэлас" не смог досрочно принести "Ливерпулю" титул Премьер-Лиги, но хотя бы лишил "Арсенал" победы благодаря роскошному голу Жан-Филиппа Матета в концовке — 2:2.

Несмотря на возникшие в предыдущем матче проблемы со здоровьем, Букайо Сака был назван среди запасных "канониров", но Бен Уайт и Микель Мерино даже не попали в заявку.



Наставник "орлов" Оливер Гласнер решил поберечь Исмаилу Сарра и Жан-Филиппа Матета в преддверии полуфинала Кубка Англии, оставив обоих игроков в запасе.



Хозяевам "Эмирейтс" потребовалось менее трех минут, чтобы открыть счет. Мартин Эдегор навесил со штрафного, а Якуб Кивер без сопротивления пробил головой — 1:0.



Гости ничуть не расстроились, а принялись играть в очень задорный футбол и после нескольких совершенных подходов к воротам Давида Райи сравняли счет. На 27-й минуте Адам Уортон подал угловой к границе штрафной, а там Эберечи Эзе пробил в касание с отскоками от газона и штанги — 1:1.



У "Арсенала" практически не было опасных моментов после быстрого гола Кивера, но на 42-й минуте Леандро Троссард получил мяч на границе штрафной, заложил финт и пробил с рикошетом — 2:1.



Во втором тайме "Пэлас" перестал показывать зубы. "Канониры" чувствовали себя очень комфортно, время от времени создавая неплохие моменты. Например, Габриэль Мартинелли даже забил, но его гол был отменен VAR, а удар вышедшего со скамейки Сака был отражен голкипером.



"Орлов" было не видно и не слышно, но на 83-й минуте Вильям Салиба просто подарил мяч Матета, а тот технично подсек снаряд перед Райей — 2:2.



Заключительные минуты получились немного сумбурными, но забить больше никто уже не смог.



"Пэлас" остановился в одном голе, чтобы досрочно устроить вечеринку "Ливерпулю", однако "орлы" едва ли могли рассчитывать на победу со столь невзрачной игрой, как во втором тайме.



"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче