"Арсенал" и "Пэлас" сыграли вничью

Жан-Филипп Матета "Кристал Пэлас" не смог досрочно принести "Ливерпулю" титул Премьер-Лиги, но хотя бы лишил "Арсенал" победы благодаря роскошному голу Жан-Филиппа Матета в концовке — 2:2.

Несмотря на возникшие в предыдущем матче проблемы со здоровьем, Букайо Сака был назван среди запасных "канониров", но Бен Уайт и Микель Мерино даже не попали в заявку.

Наставник "орлов" Оливер Гласнер решил поберечь Исмаилу Сарра и Жан-Филиппа Матета в преддверии полуфинала Кубка Англии, оставив обоих игроков в запасе.

Хозяевам "Эмирейтс" потребовалось менее трех минут, чтобы открыть счет. Мартин Эдегор навесил со штрафного, а Якуб Кивер без сопротивления пробил головой — 1:0.

Гости ничуть не расстроились, а принялись играть в очень задорный футбол и после нескольких совершенных подходов к воротам Давида Райи сравняли счет. На 27-й минуте Адам Уортон подал угловой к границе штрафной, а там Эберечи Эзе пробил в касание с отскоками от газона и штанги — 1:1.

У "Арсенала" практически не было опасных моментов после быстрого гола Кивера, но на 42-й минуте Леандро Троссард получил мяч на границе штрафной, заложил финт и пробил с рикошетом — 2:1.

Во втором тайме "Пэлас" перестал показывать зубы. "Канониры" чувствовали себя очень комфортно, время от времени создавая неплохие моменты. Например, Габриэль Мартинелли даже забил, но его гол был отменен VAR, а удар вышедшего со скамейки Сака был отражен голкипером.

"Орлов" было не видно и не слышно, но на 83-й минуте Вильям Салиба просто подарил мяч Матета, а тот технично подсек снаряд перед Райей — 2:2.

Заключительные минуты получились немного сумбурными, но забить больше никто уже не смог.

"Пэлас" остановился в одном голе, чтобы досрочно устроить вечеринку "Ливерпулю", однако "орлы" едва ли могли рассчитывать на победу со столь невзрачной игрой, как во втором тайме.

"Арсенал" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче


Метки Арсенал, Кристал Пэлас, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 24.04.2025 00:00

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  1. narcot 24.04.2025 00:12 # narcot
    спускаю на какаха



    23.04.2025 21:38 #
    halamadrid94

    Судя по составам лондонского дерби ожидается ебалочка орлят. Гласнер намудрил. Если канониры не положат хотя бы трешку , то это будет провал.
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    23.04.2025 21:59 # удалить
    narcot

    обоссанный хуляпедрид94 опять вылез со своими обоссанными прогнозами. готовьтесь поливать какаха после матича
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  2. dexter 24.04.2025 00:10 # dexter
    Просто обязаны ебать тоттеншит на Энфилде.

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  3. gameboy 24.04.2025 00:06 # gameboy
    Две дички залетело, бывает

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  4. gidro-met 24.04.2025 00:06 # gidro-met
    Это дерби как никак )


    Только Челси последние 2 своих дерби выиграл

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  5. electric 24.04.2025 00:06 # electric
    Надо проверить на договрняк пидралей. Слишком уж явно пропустили красивые голясы.

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  6. dexter 24.04.2025 00:03 # dexter
    Коридорси, приветульси!

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  7. thegodfather 24.04.2025 00:02 # thegodfather
    Игра была равна, играли два гавна

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  8. van-dijk 24.04.2025 00:02 # van-dijk
    ЛИДЕРПУЛЬ

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