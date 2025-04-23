"Астон Вилла" обсуждает приглашение Де Брюйне

"Астон Вилла" ведет внутренние переговоры о приглашении полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.

Как на днях признался Де Брюйне, "Сити" самостоятельно решил не продлевать его истекающий в конце сезона контракт, что стало сюрпризом для Кевина.



Также Де Брюйне уже заявил, что открыт ко всему, включая переход в другой клуб Премьер-Лиги. Кевин не горит желанием перевозить свою молодую семью куда-либо.



По информации Sky Sports, возможность подписать Де Брюйне свободным агентом заинтересовала "Виллу" и ряд других клубов Премьер-Лиги.



Боссы "Сити" обсуждают эту возможность между собой и пока не обращались к 33-летнему бельгийцу, которому остается сыграть за "Сити" четыре матча в Премьер-Лиге и один-два в Кубке Англии.