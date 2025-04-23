"Астон Вилла" обсуждает приглашение Де Брюйне
"Астон Вилла" ведет внутренние переговоры о приглашении полузащитника "Манчестер Сити" Кевина Де Брюйне.
Как на днях признался Де Брюйне, "Сити" самостоятельно решил не продлевать его истекающий в конце сезона контракт, что стало сюрпризом для Кевина.
Также Де Брюйне уже заявил, что открыт ко всему, включая переход в другой клуб Премьер-Лиги. Кевин не горит желанием перевозить свою молодую семью куда-либо.
По информации Sky Sports, возможность подписать Де Брюйне свободным агентом заинтересовала "Виллу" и ряд других клубов Премьер-Лиги.
Боссы "Сити" обсуждают эту возможность между собой и пока не обращались к 33-летнему бельгийцу, которому остается сыграть за "Сити" четыре матча в Премьер-Лиге и один-два в Кубке Англии.
23.04.2025 23:00
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Бесплатно тогда норм , на год можно з/п хорошую дать.
А так есть Мален и Бэйли
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Это будет бомба
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