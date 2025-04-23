"Вест Хэм" открыт к продаже Кудуса

"Вест Хэм" открыт к продаже атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса грядущим летом.

Кудус выступает за "Вест Хэм" после своего перехода из "Аякса" летом 2023, однако второй английский сезон сложился для Мохаммеда не так ярко, как дебютный.



Например, сейчас Кудус не забивает за "Вест Хэм" с декабря, и "молотобойцы" чувствуют, что продажа 24-летнего игрока сборной Ганы не будет катастрофой, сообщает The Guardian.



Более того, в "Вест Хэме" полагают, что продажа Кудуса по выгодной цене может стать лучшим способом обеспечить главному тренеру Грэму Поттеру ресурсы для перестройки команды.



Интерес к Кудусу сохраняет саудовский "Аль-Наср", но "Вест Хэм" ожидает, что клубы Премьер-Лиги и Европы тоже поспорят за Мохаммеда.