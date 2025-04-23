"Боруссия" вступила в борьбу за Делапа

Дортмундская "Боруссия" готова вступить в борьбу за нападающего "Ипсвича" Лиама Делапа.

"Ипсвич" уже подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги, а это означает, что теперь Делап может быть выкуплен за фиксированную сумму в 30 миллионов фунтов.



По информации talkSPORT, интерес к Делапу не ограничивается Премьер-Лигой, и очередным серьезным претендентом на 22-летнего нападающего за пределами Англии стала "Боруссия".



Однако Делап предпочел бы перейти в клуб из Лиги Чемпионов, куда "Боруссия" пока не попадает. Впрочем, и "Челси", ранее называвшийся претендентом номер один на Лиама, рискует остаться без элитного европейского турнира.



Добавим, "Манчестер Сити" все еще принадлежит опция обратного выкупа Делапа, но "горожане" пока не демонстрировали никаких намеков вернуть Лиама — хотя бы просто для того, чтобы сразу перепродать его повыгоднее.