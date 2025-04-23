Рэшфорд едва ли снова сыграет за "Юнайтед"

Нападающий Маркус Рэшфорд едва ли снова сыграет за "Манчестер Юнайтед", пока главным тренером "красных дьяволов" остается Рубен Аморим.

Накануне против "Манчестер Сити" Рэшфорд забил свой четвертый гол за "Виллу", которая арендовала его у "Юнайтед" на вторую половину сезона.



"Вилла" пока не решила, будет ли пользоваться своей опцией по выкупу Рэшфорда за 40 миллионов фунтов, однако даже отказ бирмингемского клуба от постоянного трансфера не обеспечит Маркусу второй шанс в "Юнайтед", утверждает BBC.



Перед своим уходом в аренду Рэшфорд не имел игровой практики с декабря, что было связано с разладом в его отношениям с Аморимом. В данный момент их примирение выглядит маловероятным.



Поэтому "Юнайтед" планирует найти другого покупателя, если "Вилла" не оставит 27-летнего англичанина у себя.



Сам Рэшфорд пока не вступал в переговоры с заинтересованными сторонами, но в идеале хотел бы отправиться в клуб, выступающий в Лиге Чемпионов.