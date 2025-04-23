"Ливерпуль", "Сити" и "Реал" заинтересованы в Керкезе

"Ливерпуль", "Манчестер Сити" и "Реал" заинтересованы в приобретении левого защитника "Борнмута" Милоша Керкеза грядущим летом.

По информации Sky Sports, Керкез собирается принять решение насчет своего будущего после окончания сезона, однако Милош хочет по-прежнему играть заметную роль, даже если перейдет в большой клуб.



Керкез является одним из лучших игроков "Борнмута" в этом сезоне, и Милоша уже давно сватают в "Ливерпуль", куда прошлым летом от "вишенок" прибыл спортивный директор Ричард Хьюз.



В 2023 году именно Хьюз привел Керкеза в "Борнмут" из голландского АЗ, однако в "Ливерпуле" Милошу пришлось бы конкурировать с Энди Робертсоном и Костасом Цимикасом, хотя последний может уйти грядущим летом.



При этом конкуренцию "Ливерпулю" в борьбе за Керкеза могут составить "Сити" и "Реал", которые тоже ставят перед собой цель укрепить левый фланг обороны грядущим летом.