"Челси" лидирует в борьбе за Хейсена

"Челси" стал фаворитом в борьбе за центрального защитника "Борнмута" Дина Хейсена.

Ранее в апреле стало известно, что сразу пять клубов Премьер-Лиги контактируют с окружением Хейсена, чей контракт с "Борнмутом" предусматривает отступные в 50 миллионов фунтов.



К Хейсену также существует интерес со стороны "Реала" и "Баварии", но 20-летний игрок сборной Испании предпочитает остаться в Премьер-Лиге.



Как сейчас сообщает The Telegraph, главным претендентом на Хейсена является "Челси", который следил за Дином еще до зимнего трансферного окна.



"Челси" имеет давний интерес к Хейсену и четкий план насчет развития Дина, поэтому "синие" выглядят привлекательно для юниора, даже если не попадут в Лигу Чемпионов на следующий сезон.



"Челси" уже находится в хороших отношениях с агентами Хейсена, прошлым летом с их помощью согласовав переход своего голкипера Кепы Аррисабалаги в "Борнмут" на правах аренды.



Помимо Хейсена, в шорт-листе "Челси" по укреплению центра обороны также значатся Марк Гехи из "Кристал Пэлас", Джаррад Брантуэйт из "Эвертона" и Йоррел Хато из "Аякса".



В идеале "Челси" хотел бы оформить приобретение Хейсена еще до стартующего в июне клубного Чемпионата Мира.