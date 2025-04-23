"Челси" лидирует в борьбе за Хейсена

Дин Хейсен "Челси" стал фаворитом в борьбе за центрального защитника "Борнмута" Дина Хейсена.

Ранее в апреле стало известно, что сразу пять клубов Премьер-Лиги контактируют с окружением Хейсена, чей контракт с "Борнмутом" предусматривает отступные в 50 миллионов фунтов.

К Хейсену также существует интерес со стороны "Реала" и "Баварии", но 20-летний игрок сборной Испании предпочитает остаться в Премьер-Лиге.

Как сейчас сообщает The Telegraph, главным претендентом на Хейсена является "Челси", который следил за Дином еще до зимнего трансферного окна.

"Челси" имеет давний интерес к Хейсену и четкий план насчет развития Дина, поэтому "синие" выглядят привлекательно для юниора, даже если не попадут в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

"Челси" уже находится в хороших отношениях с агентами Хейсена, прошлым летом с их помощью согласовав переход своего голкипера Кепы Аррисабалаги в "Борнмут" на правах аренды.

Помимо Хейсена, в шорт-листе "Челси" по укреплению центра обороны также значатся Марк Гехи из "Кристал Пэлас", Джаррад Брантуэйт из "Эвертона" и Йоррел Хато из "Аякса".

В идеале "Челси" хотел бы оформить приобретение Хейсена еще до стартующего в июне клубного Чемпионата Мира.


Метки Борнмут, Хейсен, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2025 18:00

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  1. standard 23.04.2025 18:45 # standard
    он же белый

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  2. gidro-met 23.04.2025 18:19 # gidro-met
    Это ж какой-то дохлый подросток ..
    На позиции ЦЗ в апл
    Что за прикол !

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  3. skydreams 23.04.2025 18:07 # skydreams
    ФАВОРИТСИ!

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