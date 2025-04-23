"Лидс" задумался об увольнении Фарке после выхода в Премьер-Лигу

Вышедший в Премьер-Лигу "Лидс" задумывается об увольнении своего главного тренера Даниэля Фарке.

Не прошло и 48 часов с тех пор, как "Лидс" вместе с "Бернли" подтвердили выход из Чемпионшипа в Премьер-Лигу на следующий сезон.



Ранее в своей карьере Фарке также дважды выводил в Премьер-Лигу "Норвич", став одним из главных специалистов английского футбола по повышению в классе.



Однако на уровне Премьер-Лиге Фарке не состоялся, поэтому американские владельцы "Лидса" из 49ers Enterprises подумывают выгнать 48-летнего немца и пригласить более подходящего для элитного футбола тренера, утверждает Daily Mail.



"Лидс" не собирается увольнять Фарке заранее. Только если у клуба с "Элланд Роуд" появится верный вариант, Даниэля попросят на выход.