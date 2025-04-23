"Юнайтед" готов продать Гарначо летом

"Манчестер Юнайтед" готов продать вингера Алехандро Гарначо для пополнения своего трансферного бюджета на грядущее лето.

"Юнайтед" был открыт к предложениям насчет Гарначо еще в январе, а "Наполи" даже пытался заполучить Алехандро, но в итоге игрок остался.



С тех пор Гарначо так и не смог стать незаменимым для главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, и talkSPORT ожидает, что "красные дьяволы" снова выставят 20-летнего аргентинца на продажу.



Продажа Гарначо выгодна "Юнайтед" тем, что Алехандро приходится клубу собственным воспитанником, а значит все вырученные за игрока деньги будут зачтены как чистая прибыль при расчетах, связанных с финансовый фейр-плей.



Гарначо находится в системе "Юнайтед" с 16 лет. Алехандро сыграл 137 матчей за первую команду, завоевав Кубок Англии с Кубком Лиги, а в апреле 2023 заключил новый долгосрочный контракт.