"Юнайтед" готов продать Гарначо летом
"Манчестер Юнайтед" готов продать вингера Алехандро Гарначо для пополнения своего трансферного бюджета на грядущее лето.
"Юнайтед" был открыт к предложениям насчет Гарначо еще в январе, а "Наполи" даже пытался заполучить Алехандро, но в итоге игрок остался.
С тех пор Гарначо так и не смог стать незаменимым для главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, и talkSPORT ожидает, что "красные дьяволы" снова выставят 20-летнего аргентинца на продажу.
Продажа Гарначо выгодна "Юнайтед" тем, что Алехандро приходится клубу собственным воспитанником, а значит все вырученные за игрока деньги будут зачтены как чистая прибыль при расчетах, связанных с финансовый фейр-плей.
Гарначо находится в системе "Юнайтед" с 16 лет. Алехандро сыграл 137 матчей за первую команду, завоевав Кубок Англии с Кубком Лиги, а в апреле 2023 заключил новый долгосрочный контракт.
23.04.2025 16:00
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Осимхен как раз для скама. Будет вести рубрику "Скандалы, интриги, расследования!".
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Пи3дежь как обычно
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а кем играть будут, бланы тупорылые
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