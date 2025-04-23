"Юнайтед" готов продать Гарначо летом

Алехандро Гарначо "Манчестер Юнайтед" готов продать вингера Алехандро Гарначо для пополнения своего трансферного бюджета на грядущее лето.

"Юнайтед" был открыт к предложениям насчет Гарначо еще в январе, а "Наполи" даже пытался заполучить Алехандро, но в итоге игрок остался.

С тех пор Гарначо так и не смог стать незаменимым для главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима, и talkSPORT ожидает, что "красные дьяволы" снова выставят 20-летнего аргентинца на продажу.

Продажа Гарначо выгодна "Юнайтед" тем, что Алехандро приходится клубу собственным воспитанником, а значит все вырученные за игрока деньги будут зачтены как чистая прибыль при расчетах, связанных с финансовый фейр-плей.

Гарначо находится в системе "Юнайтед" с 16 лет. Алехандро сыграл 137 матчей за первую команду, завоевав Кубок Англии с Кубком Лиги, а в апреле 2023 заключил новый долгосрочный контракт.


Метки Гарначо, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2025 16:00

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  1. gary47 23.04.2025 16:18 # gary47
    Осимхен как раз для скама. Будет вести рубрику "Скандалы, интриги, расследования!".

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  2. bad-crew 23.04.2025 16:10 # bad-crew
    Пи3дежь как обычно

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  3. quavo 23.04.2025 16:00 # quavo
    а кем играть будут, бланы тупорылые

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