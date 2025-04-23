Невилл оценил игру Рэшфорда за "Виллу"
Эксперт Sky Sports Гари Невилл оценил игру нападающего Маркуса Рэшфорда за "Астон Виллу".
Вторую половину этого сезона Рэшфорд проводит за "Виллу" на правах аренды из "Манчестер Юнайтед". Маркус заметно прибавил и даже вернулся в сборную Англии.
Однако Невилл не думает, что это лучший футбол в исполнении Рэшфорда. Гари оценивает игру Маркуса за "Виллу" лишь на семь баллов из 10.
"Он — хороший игрок. В "Юнайтед" он был великолепным игроком и доказывал это соответствующими вещами. У него просто перестало получаться, и ему нужно было уйти".
"Он отправился в клуб, где лучше команда и тренер, и было ожидаемо, что он прибавит. Он уходил, будучи в отчаянном положении".
"Его дела идут хорошо, он выглядит солидно. Он играет на семь из 10, но для него все еще есть уровень, на который он может выйти, учитывая его игру в прошлом. Хотя он уже играет значительно лучше, чем делал это в "Юнайтед", — сообщил Невилл Sky Sports.
23.04.2025 15:00
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