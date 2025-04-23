Раум открыт к предложениям от грандов Премьер-Лиги

Левый защитник немецкого "РБ Лейпциг" Давид Раум открыт к предложениям от ведущих клубов Премьер-Лиги.

Раум выступает за "РБ Лейпциг" после своего перехода из "Хоффенхайма" в 2022 году. Давид счастлив в клубе Бундеслиги, но уже планирует следующий шаг в своей карьере.



У Раума есть амбиции насчет Премьер-Лиги, где сразу несколько клубов проявляют интерес к 26-летнему игроку сборной Германии.



По информации Sky Sport Germany, "РБ Лейпциг" готов отпустить Раума, чей контракт рассчитан до 2027 года, в большой клуб Премьер-Лиги за 35-40 миллионов евро (30-34 млн. фунтов).



Добавим, в этом сезоне Бундеслиги Раум, также способный сыграть левого полузащитника, провел 20 матчей, включая 19 выходов в стартовом составе.