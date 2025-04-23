Премьер-Лига. Анонс матча среды

Исмаила Сарр и Микель Мерино В среду, 23 апреля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Кристал Пэлас". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз

"Арсенал" проиграл только три из 36 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (26 побед, 7 ничьих), свое единственное домашнее поражение в этой кампании английского первенств потерпев от "Вест Хэма" в феврале (0:1). Исторически "канониры" в среднем набирают по полтора очка за игру в чемпионате в апреле — меньше, чем в какой-либо другой месяц.

"Кристал Пэлас" пропустил 10 голов в двух последних выездных матчах Премьер-Лиги — лишь на два меньше, чем в 14 первых в этом сезоне за пределами "Селхерст Парк". Над "орлами" нависла угроза впервые за 14 месяцев оформить три выездных поражения кряду в чемпионате.

За 31 последний год "Пэлас" одержал лишь одну победу в гостях у "Арсенала" — 2:3 в апреле 2019. "Канониры" выиграли все шесть последних встреч с "орлами" во всех соревнованиях, суммарно забив 20 голов.

Вингер "Арсенала" Букайо Сака в порядке, несмотря на небольшое повреждение ахилла в предыдущем матче. Габриэль Магальяэс, Такехиро Томиясу, Риккардо Калафьори, Жоржиньо, Кай Хаверц и Габриэль Жезус травмированы.

Защитник "Пэлас" Крис Ричардс отбывает дисквалификацию. Бен Чилуэлл под вопросом из-за болезни. Чади Риад и Шейк Дукуре остаются в лазарете.


Метки анонс тура, Арсенал, Кристал Пэлас, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2025 13:00

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Последние комментарии:




  1. kellborn 23.04.2025 14:04 # kellborn
    «Челси» потратил больше всех в АПЛ за последние 6 трансферных окон.
    По данным CIES Football Observatory, в указанный период «синие» потратили на трансферном рынке на 949 млн евро больше, чем заработали.

    Второе место среди клубов АПЛ с самыми крупными отрицательными значениями баланса занимает «Манчестер Юнайтед» (543 млн евро), третье – «Тоттенхэм» (427 млн евро).

    Баланс «Арсенала» оценивается в -302 млн евро (5-е место), «Ливерпуля» – в -178 млн (8-е место).

    Положительный баланс трансферных доходов и расходов показали лишь 2 клуба АПЛ – «Эвертон» (85 млн евро) и «Лестер» (22 млн евро).

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  2. b84 23.04.2025 13:49 # b84
    если Арс проиграет Ливер становится чемпиком?
    лень считать, футбольные задроты - аууу

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  3. griboedov 23.04.2025 13:40 # griboedov
    Сыны Ортеты уже разминают свои щели перед походом в Хрустальный дворец где они неизбежно станут в позу приёмки во славу Великий Ливерпуль!

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  4. hachidlo 23.04.2025 13:02 # hachidlo
    23.04.2025 11:43 #
    halamadrid94

    Вытри мочу со своего тупого ебала

    Источник: http://fapl.ru/posts/114387/?c=1#c8043852


    Разве может давать совет существо (похожее на помидор), желтизна лица которого не оттирается?

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