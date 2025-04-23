Премьер-Лига. Анонс матча среды

В среду, 23 апреля, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Арсеналом" и "Кристал Пэлас". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АРСЕНАЛ — КРИСТАЛ ПЭЛАС 22:00 Онлайн-трансляция Прогноз



"Арсенал" проиграл только три из 36 последних домашних матчей в Премьер-Лиге (26 побед, 7 ничьих), свое единственное домашнее поражение в этой кампании английского первенств потерпев от "Вест Хэма" в феврале (0:1). Исторически "канониры" в среднем набирают по полтора очка за игру в чемпионате в апреле — меньше, чем в какой-либо другой месяц.



"Кристал Пэлас" пропустил 10 голов в двух последних выездных матчах Премьер-Лиги — лишь на два меньше, чем в 14 первых в этом сезоне за пределами "Селхерст Парк". Над "орлами" нависла угроза впервые за 14 месяцев оформить три выездных поражения кряду в чемпионате.



За 31 последний год "Пэлас" одержал лишь одну победу в гостях у "Арсенала" — 2:3 в апреле 2019. "Канониры" выиграли все шесть последних встреч с "орлами" во всех соревнованиях, суммарно забив 20 голов.



Вингер "Арсенала" Букайо Сака в порядке, несмотря на небольшое повреждение ахилла в предыдущем матче. Габриэль Магальяэс, Такехиро Томиясу, Риккардо Калафьори, Жоржиньо, Кай Хаверц и Габриэль Жезус травмированы.



Защитник "Пэлас" Крис Ричардс отбывает дисквалификацию. Бен Чилуэлл под вопросом из-за болезни. Чади Риад и Шейк Дукуре остаются в лазарете.