Артета не собирается беречь игроков перед ПСЖ

Наставник "Арсенала" Микель Артета заявил, что не собирается беречь своих игроков перед противостоянием с французским ПСЖ в Лиге Чемпионов.

Уже 29 апреля "Арсенал" примет дома ПСЖ в рамках первого полуфинального матча Лиги Чемпионов, но до тех пор "канонирам" еще предстоит сыграть с "Кристал Пэлас" в Премьер-Лиге.



Несмотря на отсутствие турнирной мотивации в дерби с "Пэлас", Артета не видит смысла давать передышку тем, кто в ней не очень-то и нуждается.



"Мы не можем мыслить таким образом. Когда игроки в форме, доступны и хотят играть, они должны играть".



"Они лучше всего, когда играют, когда показывают стабильную игру, когда они в порядке физически и эмоционально. Им нужен ритм, и тогда они лучшего всего".



"Если они недоступны, то здесь и говорить нечего. Если они не находятся в хорошем состоянии, мы не будем использовать их. Но если они в порядке, то сыграют", — цитирует Артету ESPN.