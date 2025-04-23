Гвардиола: "Это плохой сезон для "Сити"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что это все равно будет плохой сезон для его команды.

В концовке этого сезона "Сити", как кажется, выправил свою игру. С помощью победы 2:1 над "Астон Виллой" накануне "горожане" поднялись на третье место в Премьер-Лиге и приблизились к оформлению путевки в Лигу Чемпионов.



Также "Сити" все еще может завоевать Кубок Англии, но даже место в топ-5 и трофей не исправили бы этот сезон в глазах Гвардиолы.



"Это плохой сезон. И это уже не изменится в заключительные полтора месяца".



"Этот сезоне не назовешь хорошим, и не имеет значения, удастся ли нам достичь финала (Кубка Англии), невероятным образом сыграв против "Ноттингем Форест", удастся ли нам квалифицироваться в Лигу Чемпионов".



"Реальность такова, что хорошее ощущение от сезона ты создаешь в Премьер-Лиге, а не в Лиге Чемпионов, не в Кубке Англии. Ты его создаешь за счет стабильности в Премьер-Лиге, а мы не были стабильны. Но такое случается. Иногда у вас бывают плохие сезоны в силу многих причин, которые все знают. До конца вы лишь стараетесь снизить ущерб", — цитирует Гвардиолу The Independent.