Нуньес может больше не выйти в старте "Ливерпуля"

Нападающий Дарвин Нуньес может больше не выйти в стартовом составе "Ливерпуля" в остатке этого сезона.

Летом 2022 "Ливерпуль" приобрел Нуньеса у "Бенфики" за 85 миллионов фунтов, но сразу заплатил только 64 млн. фунтов, остальное предусмотрев в виде различных бонусов.



По информации португальской газеты A Bola, "Ливерпуль" будет обязан выплатить очередной бонус "Бенфике" в размере 4.3 млн. фунтов, как только Нуньес хотя бы еще раз выйдет в стартовом составе "красных" в Премьер-Лиге или Лиге Чемпионов.



Прежде "Ливерпуль" выплатил уже два аналогичных бонуса "Бенфике" — за 10 и 25 появлений в старте в двух главных турнирах.



Поэтому для "Ливерпуля" не имеет экономического смысла выпустить Нуньеса с первых минут в пяти оставшихся матчах сезона, учитывая планы клуба продать игрока летом.



Если "Ливерпуль" избежит выплаты дополнительных бонусов по Нуньесу, то итоговая трансферная стоимость Дарвина составит 73 млн. фунтов и не перекроет рекордную для "красных" покупку Виргила Ван Дейка у "Саутгемптона" за 75 млн. фунтов в 2018 году.



Добавим, Нуньес не сыграл ни минуты в двух последних матчах "Ливерпуля". Но если с "Вест Хэмом" 25-летний уругваец был болен, то с "Лестером" просто не вышел на замену.