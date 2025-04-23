МЮ надеется приобрести Осимхена за 40 млн. фунтов

"Манчестер Юнайтед" надеется, что 40 миллионов фунтов будет достаточно для приобретения нападающего Виктора Осимхена у итальянского "Наполи".

В данный момент "Юнайтед" работает над приобретением нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Куньи, который если верить Sky Sports, "любит" клуб с "Олд Траффорд".



Однако Кунья является универсальным игроком и способен сыграть по всему фронту атаки, поэтому интерес "Юнайтед" к Осимхену существует независимо от Матеуса.



Как утверждает Daily Star, "Юнайтед" сделал Осимхена своей целью номер один среди форвардов после того, как стало понятно, что Виктор Дьекереш из "Спортинга" не по карману "красным дьяволам", а Лиам Делап из "Ипсвича" отдает предпочтение "Челси".



В "Юнайтед" уверены, что 40 млн. фунтов будет достаточно для приобретения Осимхена у "Наполи", который на этот сезон отправил Виктора в аренду в "Галатасарай", где 26-летний нигериец забил 29 голов в 34 матчах.



Уверенности "Юнайтед" придет тот факт, что после окончания этого сезона у Осимхена останется только 12 месяцев по контракту, поэтому "Наполи" в значительной степени загнан в угол, а продажу Виктора затрудняет его высокая зарплата.



Помочь "Юнайтед" приобрести Кунью и Осимхена могут продажи игроков вроде Маркуса Рэшфорда, Джейдона Санчо, Антони, Алехандро Гарначо и Каземиро.