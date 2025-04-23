Гвардиола: "Мы не привыкли к победным голам на последней минуте"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его команда не привыкла вырывать победы на последней минуте, как это случилось против "Астон Виллы".
Гол Матеуша Нунеша в компенсированное время домашнего матча против "Виллы" позволил "Сити" вырвать победу 2:1 и подняться на третье место в Премьер-Лиге. Еще важнее, что "горожане" одолели своего прямого конкурента.
Как и фанаты на "Этихад", Гвардиола испытал очень сильные, но в то же время непривычные эмоции. По словам Хосепа, "Ферги-тайм" — это не для "Сити".
"Думаю, победные голы на последних минутах матчей принадлежат "Ливерпулю", особенно учитывая то, сколько раз они делали это при Юргене (Клоппе), а также принадлежат "Арсеналу" при Микеле (Артете). Мы не привыкли к этому, поэтому я очень рад голу, который мы забили в концовке, потому что "Астон Вилла" является нашим конкурентом в борьбе за попадание в Лигу Чемпионов".
"Астон Вилла" — это команда, которая в последний месяц доказала, что является одной из лучших в Европе, и мы сыграли действительно хорошо во всех отношениях".
"Футбол — это эмоции для фанатов, для игроков, для нас самих. Мы в этом клубе находимся под большим давлением. В двух последних матчах, на выезде с "Эвертоном" и здесь с "Виллой", было так сложно, но игроки были невероятны".
"Должен признать, я был так рад. Если футбол — ваша профессия, вам приходится переживать разочарования, но всегда бывают и хорошие моменты. Команда много сражалась, игра была действительно хороша. У нас великолепная команда, и мы справились", — цитирует Гвардиолу The Independent.
23.04.2025 08:00
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