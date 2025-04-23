Постекоглу направляется на выход из "Тоттенхэма"

Анге Постекоглу обречен на уход с поста главного тренера "Тоттенхэма", независимо от кампании "шпор" в Лиге Европы.

Одолев "Айнтрахт по сумме двух матчей со счетом 2:1, "Тоттенхэм" вышел в полуфинал Лиги Европы, где теперь сразится с "Буде-Глимт".



Трофей и путевка в Лигу Чемпионов выглядят вполне достижимыми для "Тоттенхэма", однако этот успех едва ли сможет спасти Постекоглу, утверждает The Telegraph.



В "Тоттенхэме" ожидают, что Постекоглу в любом случае покинет Северный Лондон в конце сезона — или будучи уволенным, или по обоюдному согласию. Причина этого кроется в неудовлетворительных результатах команды в Премьер-Лиге.



Поражение 1:2 от "Ноттингем Форест" в минувший понедельник стало для "Тоттенхэма" уже 18-м в этом сезоне Премьер-Лиги — еще один проигрыш, и "шпоры" повторят антирекорд своего клуба.



Фаворитами на замену 59-летнему австралийцу считаются Андони Ираола из "Борнмута" и Марку Силва из "Фулхэма", а Daily Mail добавляет, что в "Тоттенхэме" есть почитатели таланта своего бывшего полузащитника Скотта Паркера, который едва вывел "Бернли" в Премьер-Лигу.



"Тоттенхэм" уже избавился от своего спортивного директора Скотта Манна, соотечественника и одного из ближайших соратников Постекоглу.