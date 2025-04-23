Семь вещей, что мы узнали в 33-м туре

"Лестер" возвращается в Чемпионшип, "Ливерпуль" в шаге от оформления титула, а Олли Уоткинс показывает свою ярость. Об этом и не только — в традиционных итогах тура английской Премьер-Лиги.





"Лестеру" нужны перемены за пределами поля



"Лестер" хочет вернуться в Премьер-Лигу через год, и этим летом необходимо принять важные решения, чтобы повысить шансы на успех. Очевидно, что в этом сезоне на "Кинг Пауэр" не все получалось.



Стив Купер пришел на смену Энцо Мареске, и стиль игры команды изменился полностью, но главному тренеру не помогла коллекция подписаний, которые не усилили состав, а Рууд Ван Нистелрой не смог переломить ситуацию.



Все понимают, что "Лестер" не может конкурировать в финансовом плане с теми, кто находится выше в лиге, но 33 миллиона фунтов были потрачены на Калеба Околи и Оливера Скиппа. Ни тот, ни другой не принесли пользы и остались на скамейке запасных в воскресенье. Это говорит о том, что процесс подбора игроков был неэффективным, и необходимо внести изменения в структуру клуба.



Слоту нужен центральный нападающий



Арне Слот настроен на скорейшее оформление титула в Премьер-Лиге, но в то же время тоже должен думать о будущем и улучшить работу на трансферном рынке. Одним из ключевых приобретений летом должен стать новый нападающий.



Дарвин Нуньес не вышел со скамейки запасных в матче с "Лестером", несмотря на проблемы "Ливерпуля" впереди, физическая форма Диогу Жоты вызывает постоянное беспокойство, а Луис Диас, сыгравший в воскресенье, не производит впечатление 9-го номера.



В напряженных матчах Мохамед Салах часто делает разницу. На "Кинг Пауэр" "красные" нанесли 28 ударов, но для того, чтобы забить гол, им понадобился защитник. Нуньес почти наверняка покинет "Энфилд", чтобы освободить место для 9-го номера получше, но нападающие, способные регулярно забивать, не стоят дешево. Планы будут вынашиваться, но в "Ливерпуле" знают, что не могут ошибиться дважды, ведь потратили более 80 миллионов фунтов на уругвайца, который так и не смог себя проявить.



Микель Мерино — все же полузащитник



Микель Мерино настолько хорошо зарекомендовал себя на позиции центрального нападающего, что было странно видеть, как он вернулся к своей более привычной роли полузащитника в матче с "Ипсвичем".



Микель Артета опробовал вероятную шестерку креативных игроков, которая встретится с "Пари Сен-Жермен" в первом полуфинале Лиги Чемпионов, когда Томас Партей будет дисквалифицирован. Мерино был настолько же впечатляющим, насколько и сдержанным, выиграв 10 единоборств, несмотря на то, что сыграл всего 57 минут. Неважно, был его голевой пас назад на Габриэля Мартинелли гениальным ударом или моментом удачи, он оказался в нужное время в нужном месте.



"Он играл там всю свою карьеру", — сказал Артета. "Мы видели его в роли "девятки", а теперь почти странно видеть его в полузащите. Я думаю, он действительно хорошо справился". Когда нападающие "Арсенала" вернутся в строй, Мерино сможет оказывать такое же сильное влияние и как полузащитник, и в качестве наконечника атак.



Не стоит злить Олли Уоткинса



Олли Уоткинс прав. Как следует реагировать на то, что вы уступили место в стартовом составе команды, которую вы помогли вывести в Лигу Чемпионов, игроку, взятому в аренду и забившему один гол в девяти матчах Премьер-Лиги?



Уоткинс сказал, что он был "взбешен" и — также, чтобы было понятно — "зол" после того, как его заменил Маркус Рэшфорд в старте на матч Лиги Чемпионов против "Пари Сен-Жермен". Все свои эмоции он направил против "Ньюкасла", забив через 23 секунды после начала свой 15-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги. Еще дважды Олли попал в створ ворот, а также отдал голевую передачу на Яна Матсена.



Унаи Эмери совершенно правильно заметил, что футбол — это командная игра, а Уоткинс — великолепный командный игрок. Но в этом году Олли исполнилось 30 лет, он лучший нападающий "Виллы" и прекрасно бы вписался в основу "Арсенала", "Челси", "Ливерпуля" и "Манчестер Юнайтед". Может, не стоит его слишком злить частым пребыванием на скамейке запасных?



Новички "Юнайтед" заслуживали лучшего



Удрученный Рубен Аморим сказал добрые слова в адрес местных парней Тайлера Фредриксона и Харри Амасса, ведь каждый из них впервые вышел в стартовом составе "Манчестер Юнайтед", а первый — дебютировал за клуб.



"Сегодня я почувствовал, что они заслужили воспоминания от своих первых матчей лучше. Тайлер сыграл очень хорошо, и Амасс тоже сыграл очень хорошо, и они заслуживали большего. У этих ребят будут не самые лучшие воспоминания, но они сыграли хорошо".



Это история ужасного сезона, как отметил Аморим, когда его спросили, что он хочет сказать болельщикам после того, как это последнее ужасное шоу последовало за героической победой против "Лиона" в Лиге Европы тремя днями ранее.



"Мы говорим болельщикам правду: что нам многого не хватает в нашей команде, что мы упускаем шансы, что если мы не будем забивать голы, то не сможем победить. Нам предстоит многое сделать и сосредоточиться на том, чтобы шаг за шагом улучшать команду. Понимаю, что до конца чемпионата уже ничего не исправишь, но потом нам нужно будет что-то делать".



Травмы "Эвертона" дают Мойесу пищу для размышлений



Травма задней поверхности бедра Джеймса Тарковски стала поворотным моментом и возможностью для Дэвида Мойеса посмотреть, какой может быть будущая защита "Эвертона" без надежного ядра в лице капитана и востребованного на трансферном рынке Джаррада Брантуэйта.



Ответ был неубедительным. Мойес мог бы перевести Джейка О'Брайена на его излюбленную позицию центрального защитника и поставить Шеймуса Коулмана, Натана Паттерсона или Эшли Янга на позицию правого защитника, но признался, что не хотел делать два изменения, когда возвращение в основу Майкла Кина позволило сделать одно.



Кин не играл в соревновательный футбол 10 недель, и это проявилось: он сразу же начал ошибаться, когда "Манчестер Сити" взял себя в руки. Решимость "Эвертона" сохранить Брантуэйта, скорее всего, еще не раз подвергнется испытанию этим летом, но менеджер после поражения не забыл о важности их оборонительного фундамента. "Они — невероятно сильная часть команды, и когда один из них выходит из строя, вы видите, что это может иметь большой эффект", — сказал Мойес. "Нам, как клубу, стоит задуматься об этом".



У "Брентфорда" есть пять матчей, чтобы побороться за Европу



Победа "Брентфорда" над "Брайтоном" навеяла воспоминания о начале сезона, когда стадион "пчел" был крепостью, а команда Томаса Франка разносила соперников в пух и прах, обрушивая на них молниеносные удары с первых минут.



Хотя в последний раз такая домашняя победа случилась еще в декабре, на этот раз Брайан Мбемо и Йоан Висса стали главными героями матча. В этом сезоне английского первенства они на двоих забили 34 гола, став самыми результативными африканскими игроками в истории Премьер-Лиги после Мохамеда Салаха и Садио Мане из "Ливерпуля". Многие из этих голов были созданы Миккелем Дамсгором, чье влияние на игру "Брентфорда" выражается 10 результативными передачами.



"Их результативность радует, но они приносят не только голы", — говорит Франк. "Есть еще Кевин Шаде. Все они — очень быстрые игроки, которые любят действовать сзади". А теперь о том, что в оставшихся пяти матчах "пчелам" предстоит побороться за выход в Европу. "Мы немного мечтаем об этом", — сказал Дамсгор. "Но гораздо интереснее то, что мы можем смотреть вверх, и нам больше не нужно смотреть вниз".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru