"Сити" вырвал победу против "Виллы" и поднялся на третью строчку

Матеуш Нунеш "Манчестер Сити" вырвал победу 2:1 против "Астон Виллы" в компенсированное время, благодаря чему поднялся на третье место в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "горожан" вернулись Матео Ковачич и Джеймс Макати, заменив Нико Гонсалеса и Савиньо. Штефан Ортега остался на воротах.

Наставник "вилланов" Унаи Эмери поменял половину полевых игроков, оказав доверие Пау Торресу, Люке Диню, Амаду Онана, Джейкобу Рэмси и Маркусу Рэшфорду.

Уже на первой минуте Рэшфорд отметился попаданием в штангу ворот Ортеги. А на седьмой минуте хозяева ответили. Бернарду Силва пробил в касание из центра штрафной после неудачно прерванного защитником прострела Омара Мармуша — 1:0. Эмилиано Мартинес сыграл крайне неважно в этом эпизоде.

"Вилла" оказалась в замешательстве, но на 16-й минуте рефери назначил в ворота "Сити" пенальти, при помощи VAR обнаружив, как Рубен Диаш сбил в своей штрафной Рэмси. Рэшфорд уверенно реализовал 11-метровый — 1:1.

В дальнейшем "горожане" играли с некоторым преимуществом, но больше опасных моментов ни те, ни другие в остатке первого тайма не создали.

Во втором тайме пару моментов упустил Макати, на что гости ответили прорывом Рэшфорда, но тот не смог закатить мяч в пустые ворота с острейшего угла.

Затем игра вновь заглохла. На 80-й минуте Омар Мармуш, хоть и поразил ворота "Виллы", но сделал это из офсайда.

Все шло к ничейному результату, однако в компенсированное время Нунеш на дальней штанге замкнул роскошный прострел вышедшего на замену Жереми Доку — 2:1.

Во втором тайме "Сити" никак не удавалось подвергнуть своего соперника реальному давлению и взвинтить темп, однако потеря "Виллой" концентрации в концовке позволила "горожанам" вырвать три очка.

"Манчестер Сити" — "Астон Вилла". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 23.04.2025 00:00

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Последние комментарии:




  1. yamateh 23.04.2025 00:25 # yamateh
    Дисаси конечно тот еще типок)
    Самый тяжелый календарь из оставшихся матчей у Челси.
    Кажется биатлон будет только между Челси, НФ и Виллой.

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  2. thegodfather 23.04.2025 00:23 # thegodfather
    Реально мне даже жаль писаси.
    Да он тюлень.
    Но кто тогда тот человек, который упорно его ставит на ыланг против быстрых крайков в апл?
    Ну это если бы слот вае дейка на фланг ставил

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  3. thegodfather 23.04.2025 00:17 # thegodfather
    Далбаебский ипсвич рыгал против императоров со своим автобусом, чтобы в дыр дыр в подсосалом сыграть и бездарно всосать. Удачи далбаебам в матче с каслом. Клоуны)

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  4. gidro-met 23.04.2025 00:15 # gidro-met
    Как у Пепа - новая команда ноунеймов - и даже с бракованной игрой и ковачичем - смогли таки вилле навязать борьбу

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  5. moondog 23.04.2025 00:11 # moondog
    Проиграли в победном матче(

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  6. brown-ale 23.04.2025 00:10 # brown-ale
    Какой же гений Мареска! Отправил в Астон Виллу этого троянского коня, из-за которого они проиграли ПСЖ, а теперь без ЛЧ могут остаться.

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  7. high-malvern 23.04.2025 00:07 # high-malvern
    Найс.

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  8. thegodfather 23.04.2025 00:06 # thegodfather
    Аренда писаси на полгода за 5 лямов лучший трансфер далбаебси
    Хаха засланый козачек. Даже сперминг и хаверц в арсе это acceptable

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