"Сити" вырвал победу против "Виллы" и поднялся на третью строчку
"Манчестер Сити" вырвал победу 2:1 против "Астон Виллы" в компенсированное время, благодаря чему поднялся на третье место в Премьер-Лиге.
В стартовый состав "горожан" вернулись Матео Ковачич и Джеймс Макати, заменив Нико Гонсалеса и Савиньо. Штефан Ортега остался на воротах.
Наставник "вилланов" Унаи Эмери поменял половину полевых игроков, оказав доверие Пау Торресу, Люке Диню, Амаду Онана, Джейкобу Рэмси и Маркусу Рэшфорду.
Уже на первой минуте Рэшфорд отметился попаданием в штангу ворот Ортеги. А на седьмой минуте хозяева ответили. Бернарду Силва пробил в касание из центра штрафной после неудачно прерванного защитником прострела Омара Мармуша — 1:0. Эмилиано Мартинес сыграл крайне неважно в этом эпизоде.
"Вилла" оказалась в замешательстве, но на 16-й минуте рефери назначил в ворота "Сити" пенальти, при помощи VAR обнаружив, как Рубен Диаш сбил в своей штрафной Рэмси. Рэшфорд уверенно реализовал 11-метровый — 1:1.
В дальнейшем "горожане" играли с некоторым преимуществом, но больше опасных моментов ни те, ни другие в остатке первого тайма не создали.
Во втором тайме пару моментов упустил Макати, на что гости ответили прорывом Рэшфорда, но тот не смог закатить мяч в пустые ворота с острейшего угла.
Затем игра вновь заглохла. На 80-й минуте Омар Мармуш, хоть и поразил ворота "Виллы", но сделал это из офсайда.
Все шло к ничейному результату, однако в компенсированное время Нунеш на дальней штанге замкнул роскошный прострел вышедшего на замену Жереми Доку — 2:1.
Во втором тайме "Сити" никак не удавалось подвергнуть своего соперника реальному давлению и взвинтить темп, однако потеря "Виллой" концентрации в концовке позволила "горожанам" вырвать три очка.
"Манчестер Сити" — "Астон Вилла". Отчет о матче
23.04.2025 00:00
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Дисаси конечно тот еще типок)
Самый тяжелый календарь из оставшихся матчей у Челси.
Кажется биатлон будет только между Челси, НФ и Виллой.
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Реально мне даже жаль писаси.
Да он тюлень.
Но кто тогда тот человек, который упорно его ставит на ыланг против быстрых крайков в апл?
Ну это если бы слот вае дейка на фланг ставил
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Далбаебский ипсвич рыгал против императоров со своим автобусом, чтобы в дыр дыр в подсосалом сыграть и бездарно всосать. Удачи далбаебам в матче с каслом. Клоуны)
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Как у Пепа - новая команда ноунеймов - и даже с бракованной игрой и ковачичем - смогли таки вилле навязать борьбу
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Проиграли в победном матче(
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Какой же гений Мареска! Отправил в Астон Виллу этого троянского коня, из-за которого они проиграли ПСЖ, а теперь без ЛЧ могут остаться.
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Найс.
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Аренда писаси на полгода за 5 лямов лучший трансфер далбаебси
Хаха засланый козачек. Даже сперминг и хаверц в арсе это acceptable
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