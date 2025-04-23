"Сити" вырвал победу против "Виллы" и поднялся на третью строчку

"Манчестер Сити" вырвал победу 2:1 против "Астон Виллы" в компенсированное время, благодаря чему поднялся на третье место в Премьер-Лиге.

В стартовый состав "горожан" вернулись Матео Ковачич и Джеймс Макати, заменив Нико Гонсалеса и Савиньо. Штефан Ортега остался на воротах.



Наставник "вилланов" Унаи Эмери поменял половину полевых игроков, оказав доверие Пау Торресу, Люке Диню, Амаду Онана, Джейкобу Рэмси и Маркусу Рэшфорду.



Уже на первой минуте Рэшфорд отметился попаданием в штангу ворот Ортеги. А на седьмой минуте хозяева ответили. Бернарду Силва пробил в касание из центра штрафной после неудачно прерванного защитником прострела Омара Мармуша — 1:0. Эмилиано Мартинес сыграл крайне неважно в этом эпизоде.



"Вилла" оказалась в замешательстве, но на 16-й минуте рефери назначил в ворота "Сити" пенальти, при помощи VAR обнаружив, как Рубен Диаш сбил в своей штрафной Рэмси. Рэшфорд уверенно реализовал 11-метровый — 1:1.



В дальнейшем "горожане" играли с некоторым преимуществом, но больше опасных моментов ни те, ни другие в остатке первого тайма не создали.



Во втором тайме пару моментов упустил Макати, на что гости ответили прорывом Рэшфорда, но тот не смог закатить мяч в пустые ворота с острейшего угла.



Затем игра вновь заглохла. На 80-й минуте Омар Мармуш, хоть и поразил ворота "Виллы", но сделал это из офсайда.



Все шло к ничейному результату, однако в компенсированное время Нунеш на дальней штанге замкнул роскошный прострел вышедшего на замену Жереми Доку — 2:1.



Во втором тайме "Сити" никак не удавалось подвергнуть своего соперника реальному давлению и взвинтить темп, однако потеря "Виллой" концентрации в концовке позволила "горожанам" вырвать три очка.



"Манчестер Сити" — "Астон Вилла". Отчет о матче



