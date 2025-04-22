Сака может сыграть против "Пэлас"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета подтвердил, что его вингер Букайо Сака может сыграть против "Кристал Пэлас".

Сака досталось по ахиллу в первом тайме победного для "Арсенала" матча Премьер-Лиги против "Ипсвича" в минувшее воскресенье (0:4). Грубо сыгравший против Букайо защитник Лиф Дэвис получил прямую красную карточку.



После своей замены во втором тайме Сака был замечен с примотанным к ноге пакетом льда, однако ничего страшного не случилось, и при необходимости Букайо может выйти на поле "Эмирейтс" в среду вечером, чтобы помочь "Арсеналу" отсрочить чемпионство "Ливерпуля".



"Нам нужно подождать и посмотреть, как он будет себя чувствовать после тренировки сегодня, но там нет ничего чересчур серьезного".



"Думаю, если мы захотим, у него будут хорошие шансы сыграть завтра", — цитирует Артету Sky Sports.