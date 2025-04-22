"Юнайтед" и "Челси" интересуются Мастантуоно

"Манчестер Юнайтед" и "Челси" находятся среди ведущих европейских клубов, заинтересованных в атакующем полузащитнике аргентинского "Ривер Плейт" Франко Мастантуоно.

17-летний Мастантуоно считается одним из ярчайших талантов у себя на родине в Аргентине. Франко является продуктом знаменитой академии "Ривер Плейт", ранее подарившей футболу Энцо Фернандеса, Хулиана Альвареса и Клаудио Эчеверри.



Среди почитателей таланта Мастантуоно значатся не только представители Премьер-Лиги, но также "Барселона" и "Атлетико", чьи представители даже приезжали в Буэнос-Айрес, чтобы лично понаблюдать за игрой Франко.



Рассчитанный до 2026 года контракт Мастантуоно предусматривает отступные в 45 миллионов евро (38 млн. фунтов), и это рекордные отступные в истории "Ривер Плейт".



Прошлый сезон "Ривер Плейт" завершил с прибылью в 46 млн. фунтов, поэтому аргентинский клуб не испытывает острой нужды продавать Мастантуоно.



Мастантуоно, которому в августе исполнится 18, дебютировал за первую команду "Ривер Плейт" в январе 2024, став третьим самым молодым игроком в истории клуба. В этом сезоне Франко забил три гола и отдал две результативные передачи в 11 матчах.