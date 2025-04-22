Пять клубов Премьер-Лиги хотят Кунью

На нападающего "Вулверхэмптона" Матеуса Кунью претендуют сразу пять клубов Премьер-Лиги, включая "Манчестер Юнайтед".

На текущей неделе появилась информация, что "Юнайтед" лидирует в борьбе за Кунью, а Матеус заинтересован в переходе к "красным дьяволам".



По слухам, агент Куньи уже провел встречу с "Юнайтед", и мероприятие прошло в позитивном ключе, однако 25-летний бразилец не достанется "дьяволам" без борьбы.



Среди прочих претендентов на Кунью значатся четыре других клуба Премьер-Лиги, включая "Арсенал" и "Астон Виллу", которые также находятся в контакте с лагерем экс-игрока "Атлетико", утверждает Sky Sports.



Также к Кунье, чей новый контракт с "волками" предусматривает отступные в 64 миллиона фунтов, существует интерес из Саудовской Аравии.