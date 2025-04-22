"Лестер" собирается уволить Ван Нистелроя

"Лестер" склоняется к увольнению своего главного тренера Рууда Ван Нистелроя.

Нистелрой только в ноябре возглавил "Лестер", заключив контракт до 2027 года. Однако Рууд с треском провалил задачу по спасению клуба от вылета из Премьер-Лиги.



И хотя сам Ван Нистелрой не собирается уходить из "Лестера" без компенсации и готов тренировать на уровне Чемпионшипа, боссы клуба с "Кинг Пауэр" имеют другое мнение.



Ван Нистелрой едва ли получит возможность вернуть "Лестер" в Премьер-Лигу. Издание talkSPORT ожидает, что "лисы" уволят Рууда, претендентом номер один на замену которому является наставник молодежной сборной Англии U-21 Ли Карсли.



Помимо Карсли, боссы "Лестера" держат в уме кандидатуры Расселла Мартина, Сеска Фабрегаса и Данни Реля.