Мудрик прошел проверку на детекторе лжи
Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что вингер "Челси" Михаил Мудрик прошел проверку на детекторе лжи после того, как попался на допинге.
Мудрик не играет за "Челси" с ноября, решив заране приступить к дисквалификации, которой он с высокой вероятностью будет наказан после того, как его допинг-проба дала положительный результат.
В организме Мудрика был обнаружен мельдоний, однако сам Михаил категорически отрицает, что принимал запрещенный препарат.
"Шахтер" напрямую заинтересован в том, чтобы Мудрика оправдали, потому что компенсация за переход Михаила в "Челси" стоимостью 88 миллионов фунтов в значительной степени состоит из бонусов, которые еще не выплачены.
"Я много раз разговаривал с Мудриком с момента возникновения этой проблемы с допингом. Он не понимает, как это могло случиться. Он не имеет понятия. Совершенно без представления".
"Поэтому его юристы организовали для него проверку на детекторе лжи, и он ее успешно прошел. Это станет формой доказательства того, что он не делал ничего неправильного умышленно".
"Мудрик дал ясно понять, что позитивная допинг-проба — не его вина. Нам нужно обнаружить, как это случилось и кто это сделал. Его юристы пытаются разобраться".
"Результатов Б-пробы до сих пор нет, поэтому вопрос открыт. Никто не знает, что сучилось. Я желаю Мудрику всего наилучшего. Он является профессионалом топ-уровня и очень хорошим человеком. Его нужно беречь".
"У "Шахтера" здесь есть свой интерес. Нам положены бонусы за его переход в "Челси", и зависят они от его выступлений. Если он не играет, это создает нам проблемы, потому что мы можем недосчитаться 30 миллионов евро. Поэтому "Шахтер", "Челси" и Мудрик в одной лодке".
"Все мы поддерживаем Мудрика и надеемся, что очень скоро ему будет позволено играть в футбол", — сообщил Палкин Givemesport.
22.04.2025 19:00
Просмотров: 374
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: