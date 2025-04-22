Генеральный директор "Шахтера" Сергей Палкин рассказал, что вингер "Челси" Михаил Мудрик прошел проверку на детекторе лжи после того, как попался на допинге.

Мудрик не играет за "Челси" с ноября, решив заране приступить к дисквалификации, которой он с высокой вероятностью будет наказан после того, как его допинг-проба дала положительный результат.



В организме Мудрика был обнаружен мельдоний, однако сам Михаил категорически отрицает, что принимал запрещенный препарат.



"Шахтер" напрямую заинтересован в том, чтобы Мудрика оправдали, потому что компенсация за переход Михаила в "Челси" стоимостью 88 миллионов фунтов в значительной степени состоит из бонусов, которые еще не выплачены.



"Я много раз разговаривал с Мудриком с момента возникновения этой проблемы с допингом. Он не понимает, как это могло случиться. Он не имеет понятия. Совершенно без представления".



"Поэтому его юристы организовали для него проверку на детекторе лжи, и он ее успешно прошел. Это станет формой доказательства того, что он не делал ничего неправильного умышленно".



"Мудрик дал ясно понять, что позитивная допинг-проба — не его вина. Нам нужно обнаружить, как это случилось и кто это сделал. Его юристы пытаются разобраться".



"Результатов Б-пробы до сих пор нет, поэтому вопрос открыт. Никто не знает, что сучилось. Я желаю Мудрику всего наилучшего. Он является профессионалом топ-уровня и очень хорошим человеком. Его нужно беречь".



"У "Шахтера" здесь есть свой интерес. Нам положены бонусы за его переход в "Челси", и зависят они от его выступлений. Если он не играет, это создает нам проблемы, потому что мы можем недосчитаться 30 миллионов евро. Поэтому "Шахтер", "Челси" и Мудрик в одной лодке".



"Все мы поддерживаем Мудрика и надеемся, что очень скоро ему будет позволено играть в футбол", — сообщил Палкин Givemesport.