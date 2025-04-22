УЕФА заплатил своим клубам почти 200 млн. фунтов за привлечение игроков в сборные

УЕФА выплатил своим клубам вознаграждение в 233 миллиона евро (199.8 млн. фунтов) за привлечение их игроков в сборные.

Данное вознаграждение является рекордным и покрывает четырехлетний период, к которому относятся кампании Лиги Наций 2020/21 и 2022/23, Евро-2024 и отборочный турнир к нему.



Указанную сумму в 199.8 млн. фунтов разделил 901 европейский клуб из 55 национальных ассоциаций, входящих в УЕФА.



При этом на английские клубы приходится доля в 46.9 млн. евро (40.2 млн. фунтов).



Если говорить об отдельных клубах, то наибольше вознаграждение от УЕФА досталось "Манчестер Сити" — 5.2 млн. евро (4.4 млн. фунтов). Следом идут "Реал" (4.1 млн. фунтов) и "Интер" (3.9 млн. фунтов).