Гвардиола: "Я был очень несправедлив с Доку"

Наставник "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола признался, что он несправедливо поступает со своим вингером Жереми Доку.

В этом сезоне Премьер-Лиги Доку сыграл 24 матча, лишь на 14 из них выходя в стартовом составе "Сити".



В последних матчах Доку вынужден довольствоваться появлениями на замену, и Гвардиола объясняет это тем, что теперь он предпочитает использовать инвертированных крайних защитников вместо классических вингеров.



"Я был очень несправедлив с Жереми Доку в последних матчах. Я вспоминаю выездные матчи против "Тоттенхэма" и против "Брайтона". Без него это не было бы возможно".



"Единственная причина, почему Доку не играет в последнее время, заключается в том, что мы не атакуем через вингеров. Мы используется вингбеков и игроков середины поля", — цитирует Гвардиолу Daily Mail.