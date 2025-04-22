"Лестер" определил трех кандидатов на замену Ван Нистелрою
"Лестер" составил шорт-лист кандидатов на замену своему главному тренеру Рууду Ван Нистелрою.
Домашним поражением 0:1 от "Ливерпуля" в минувшее воскресенье "Лестер" подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги.
Ван Нистелрой, чей контракт рассчитан до 2027 года, уже сказал, что хотел бы остаться в "Лестере", несмотря на понижение в классе.
В ближайшие дни экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" проведет встречу с руководством "лис", чтобы принять решение насчет дальнейшего сотрудничества.
И хотя соответствующее решение пока не принято, "Лестер" уже составил шорт-лист возможных замен Ван Нистелрою. В этот список вошли Ли Карсли, Данни Рель и Расселл Мартин, утверждает Sky Sports.
22.04.2025 16:00
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Ван согласиться на половину оклада в чемпионшипе. Через год Лестер с Рудом будет другой командой. У него было мало времени для созидания чего либо. Не уволят его, кандидаты так себе.
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