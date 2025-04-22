"Лестер" определил трех кандидатов на замену Ван Нистелрою

Рууд Ван Нистелрой "Лестер" составил шорт-лист кандидатов на замену своему главному тренеру Рууду Ван Нистелрою.

Домашним поражением 0:1 от "Ливерпуля" в минувшее воскресенье "Лестер" подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги.

Ван Нистелрой, чей контракт рассчитан до 2027 года, уже сказал, что хотел бы остаться в "Лестере", несмотря на понижение в классе.

В ближайшие дни экс-нападающий "Манчестер Юнайтед" проведет встречу с руководством "лис", чтобы принять решение насчет дальнейшего сотрудничества.

И хотя соответствующее решение пока не принято, "Лестер" уже составил шорт-лист возможных замен Ван Нистелрою. В этот список вошли Ли Карсли, Данни Рель и Расселл Мартин, утверждает Sky Sports.


Метки Ван Нистелрой, Лестер, тренеры

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2025 16:00

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  1. alash 22.04.2025 17:15 # alash
    Ван согласиться на половину оклада в чемпионшипе. Через год Лестер с Рудом будет другой командой. У него было мало времени для созидания чего либо. Не уволят его, кандидаты так себе.

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