Уилшир возглавил "Норвич" на временной основе

Джек Уилшир Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир был назначен временным тренером "Норвича" из Чемпионшипа.

Ранее днем "Норвич" объявил о расставании со своим главным тренером Йоханнесом Хофф Торупом, который был назначен в мае 2024.

Торупу было указано на дверь после шести поражений в восьми последних матчах Чемпионшипа. Этот спад лишил "канареек" шансов замахнуться на попадание в зону плей-офф.

Руководить "Норвичем" в двух оставшихся матчах этого сезона будет 33-летний Уилшир, который вошел в тренерский штаб "канареек" в октябре 2024, прежде возглавляя команду "Арсенала" U-18.

Добавим, в своем втором матче у руля "Норвича" Уилшир столкнется с "Кардиффом", во главе которого находится Аарон Рэмси, другой экс-полузащитник "Арсенала".


Метки Норвич, тренеры, Уилшир

Автор mihajlo   

Дата 22.04.2025 15:00

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Последние комментарии:




  1. chop 22.04.2025 15:35 # chop
    Будет давать пресс-конференцию и скоро снова получит травму

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  2. chelsea88 22.04.2025 15:28 # chelsea88
    Гейгуннерский выпердыш)
    Помню эти заднеприводные дрочили на него))

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