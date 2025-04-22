Уилшир возглавил "Норвич" на временной основе

Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир был назначен временным тренером "Норвича" из Чемпионшипа.

Ранее днем "Норвич" объявил о расставании со своим главным тренером Йоханнесом Хофф Торупом, который был назначен в мае 2024.



Торупу было указано на дверь после шести поражений в восьми последних матчах Чемпионшипа. Этот спад лишил "канареек" шансов замахнуться на попадание в зону плей-офф.



Руководить "Норвичем" в двух оставшихся матчах этого сезона будет 33-летний Уилшир, который вошел в тренерский штаб "канареек" в октябре 2024, прежде возглавляя команду "Арсенала" U-18.



Добавим, в своем втором матче у руля "Норвича" Уилшир столкнется с "Кардиффом", во главе которого находится Аарон Рэмси, другой экс-полузащитник "Арсенала".