Уилшир возглавил "Норвич" на временной основе
Бывший полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир был назначен временным тренером "Норвича" из Чемпионшипа.
Ранее днем "Норвич" объявил о расставании со своим главным тренером Йоханнесом Хофф Торупом, который был назначен в мае 2024.
Торупу было указано на дверь после шести поражений в восьми последних матчах Чемпионшипа. Этот спад лишил "канареек" шансов замахнуться на попадание в зону плей-офф.
Руководить "Норвичем" в двух оставшихся матчах этого сезона будет 33-летний Уилшир, который вошел в тренерский штаб "канареек" в октябре 2024, прежде возглавляя команду "Арсенала" U-18.
Добавим, в своем втором матче у руля "Норвича" Уилшир столкнется с "Кардиффом", во главе которого находится Аарон Рэмси, другой экс-полузащитник "Арсенала".
22.04.2025 15:00
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Будет давать пресс-конференцию и скоро снова получит травму
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Гейгуннерский выпердыш)
Помню эти заднеприводные дрочили на него))
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