Кунья заинтересован в переходе в "Юнайтед"

Нападающий "Вулверхэмптона" Матеус Кунья заинтересован в переходе в "Манчестер Юнайтед".

По информации Sky Sports, Кунья занимает высокое место в шорт-листе "Юнайтед" по укреплению позиции нападающего. В этот список также входит Лиам Делап из "Ипсвича".



Кунья способен сыграть по всему фронту атаки, а также в качестве 10-го номера, что делает 25-летнего бразильца идеальным для системы главного тренера "Юнайтед" Рубена Аморима.



Утверждается, что доступный за 62.5 млн. фунтов Кунья продемонстрировал "позитивные знаки" в качестве реакции на интерес "Юнайтед".



Кунья забил 26 голов и отдал 11 результативных передач в 60 матчах Премьер-Лиги после своего перехода из "Атлетико" за 34 млн. фунтов в 2022 году.